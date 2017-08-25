Göztepe-Eskişehirspor maçıyla ilgili 34 tutuklama istemi!

Geçtiğimiz Haziran ayında oynanan Göztepe-Eskişehirspor 1. Lig Play-Off final müsabakasında olaylar yaşanmıştı. Yaşanan olaylar sebebiyle her iki takım taraftarları içerisinde bulunan marjinal gruplara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlenmiş, Antalya Emniyet Müdürlüğünün, 4 terabaytlık kamera görüntülerini incelenmesi ardından 6 ilde toplam 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Marjinal gruplarca gerçekleştirilen olayların kamu düzenini bozmaya yönelik olduğu, toplumda infial uyandırma güdüsü içerisinde maytap, meşale ve sis bombası kullanılarak gerçekleştirildiği, kapı ve turnikeler ile koltukların kırılarak ve çimlerin yakılması suretiyle kamu malına zarar verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu eylemlerin her iki takım taraftarı olan geniş bir seyirci gürûhu tarafından işlendiği tüm spor kamuoyu tarafından açıkça görülmüştür" denilmişti.

Şüpheliler hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması' ve 'Kamu Malına Zarar Vermek' suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmış, 12 kişi emniyetteki ifadeleri ardından serbest bırakılmıştı. Diğer taraftan ise Eskişehir'de 2 kişi gözaltına alınmış, toplam gözaltı sayısı 49'a ulaşmıştı.

34 TUTUKLAMA İSTEMİ

Edinilen bilgiye göre, işlemleri tamamlanan 49 şüpheliden 5'i normal, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 şüpheli ise TCK'nın 174. ve 152. maddelerince tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Maçta meydana gelen olayların örgüt çerçevesinde işlenip işlenmediğine yönelik çalışmaların hızla sürdüğü öğrenildi.