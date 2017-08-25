SABAH Spor yazarları Fenerbahçe-Vardar maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU: "TEK SUÇLU AZİZ YILDIRIM"
Eğer teknik direktörler o takımları şampiyon yapmadıysa bu takımın rezilliğinden sorumlu bir kişi vardır, o da Aziz Yıldırım
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Bahçivansınız
biberiniz yok, dallamasınız haberiniz yok... Böyle bir cümle ile yazıya başlamak istemezdim ama beni mecbur ettiniz. Dünkü maçın ilk ayağını seyretmemiştim ama Fenerbahçe
li spor yorumcuları, bazı spikerler öyle bir anlattılar ki Vardar sanki mahalle takımı... Fenerbahçe de bu takımı beşe, altıya katlar, daha da öteye gittiler, parçalarlar.
Dün seyrettiğim Vardar takımı her şeyden önce takım. En başta haddini ve nasıl oynayacağını biliyor. Asıl önemlisi nasıl oynamayacağını daha da iyi biliyor. Fenerbahçe takım değil, nasıl oynayacağını bilmiyor, nasıl oynanmayacağını da bilmiyor. Şunun da altını çizeyim; Vardar'ın çok futbolcusunun futbol taktiği, oyun taktik yapısı Fenerbahçeli oyuncuları beşe-ona katlar. Beğenilmeyen takım buysa vay haline medyanın...
Şimdi gelelim sadede: Vardar takımının teknik direktörü rakibini çok iyi analiz etmiş, mükemmel taktik vermiş, futbolcular da bunu harfiyen uyguladılar. Bakmayın maçın bu sonuçla bittiğine... Vardar'ın biraz şansı olsa daha da farklı olurdu. Adamların iki tane direkten dönen topu var.
Arkadaşlar, Türk futbolunda artık Lale Devri bitti. Mesela neden? Türkiye'de eskisi gibi takımlar, yöneticiler rahat rahat şike yapamayacaklar. Artık Türkiye'de hakemler kolay kolay satın alınamayacaklar. Artık Türkiye'de çok hakemin kıçı-başı oynamayacak. O zaman da büyüklük ancak sahada karar verilecek bir sonuç olacak. Dün gece Fenerbahçe'nin sahadaki halinin hiçbir mazereti yok. Rezaletler... Pazar günü eğer Ersun Yanal, biraz düzgün hareket etse biraz cesaretli olsa belki biraz da Fenerbahçe'yi düşünmese (!), Trabzonspor da bu Fenerbahçe'yi 3'lerdi, 4'lerdi...
5-6 hafta sonra ne olur, onu bilemem. Ama bu durumları Trabzonspor maçı dahil, Göztepe maçı dahil içler acısı... Daha da doğrusu bu takım seyircisinin içini acıtıyor. Bu işin sorumlusu kim? Tabii ki Aziz Yıldırım. Neden? Bu takım Yıldırım döneminde şampiyonluklar kazandığında Yıldırım şu cümleleri kullanmıştı: "Bu takımı teknik direktörler mi şampiyon yaptı ben yaptım." Eğer teknik direktörler, o zaman o takımları şampiyon yapmadıysa; bu takımın rezilliğinden sorumlu bir kişi vardır, o da Aziz Yıldırım'dır.