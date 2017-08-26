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Geçen yıldan tecrübesi var

Giriş Tarihi: 26.8.2017
Geçen yıldan tecrübesi var

, tarihinde 2. kez yer aldığı gruplarında bu kez galibiyet sevinci yaşamak istiyor

Geçen sezon Shakhtar, Gent ve Braga ile mücadele edip, 6 maçta aldığı bir beraberlikle grup sonuncusu olan , bu kez gözünü üst sıralara dikti. Bu yıla Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğunu yeşil-beyazlılar, geçen yıldan ders çıkarırken, kadrosunu da güçlendirdi. I Grubu'nda Salzburg, Marsilya ve Guimaraes ile puan mücadelesi verecek. Salzburg son 10 sezona 8 lig şampiyonluğu ve 5 kupası sığdırmış bir ekip. Marsilya'nın Ligi'nde 9 lig şampiyonluğu var. Guimaraes'in ise Portekiz liginde şampiyonluğu yok.

?DEVLER LİGİ'NDE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Sevilla'ya müthiş bir mücadele sonunda elenip Kupa 2'ye gelen , Avrupa'da yola devam hedefinde

Tarihinde ilk kez 'nde mücadele eden Başakşehir 3. turda Brugge'yi (3-3 /2-0) elerken, play-off'ta Sevilla'yı (1-2 / 2-2) geçemedi. Ama rövanşta ortaya koyduğu futbolla Avrupa'da olmak istediğini gösterdi. Geçen sezon play-off'ta 'e elenerek veda ettiği 'ne bu yıl Devler Ligi'nden gelen Başakşehir C Grubu'ndan çıkmak için Braga ve Hoffenheim'ı aşmak zorunda. Bulgar Ludogorets de Başakşehir gibi Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gruplara kaldı.

NE DEDİLER?

OSMAN AŞKIN BAK
(Gençlik ve Spor Bakanı) UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli olan temsilcilerimiz Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir'e yürekten başarılar diliyorum.

ABDULLAH AVCI
(Başakşehir Teknik Direktörü) Hoffenheim'ın Liverpool ile yaptığı maçları seyrettim, 'nın iyi takımlarından. Braga, zaten bu turnuvada sürekli bulunan bir takım. Ludogorets de Avrupa Ligi'nde devamlı yer alıyor. Hepsinin bu turnuvada oynama alışkanlıkları var. Üzerlerinde çalışıp, son duruma bakacağız.

FATİH YILMAZ
(Konyaspor Başkanı) Geçen sezondan tecrübe kazandık. hocamız da geçen yıl Osmanlıspor'la bu tecrübeyi yaşadı. Her şey mümkün. 'Marsilya'dan sonra ikinci olacağız' diyemeyiz ama her şey mümkün. Biz bu konuya ülke meselesi olarak bakıyoruz.

ÖMER ALİ ŞAHİNER
(Konyasporlu futbolcu) Yeni teknik direktörümüzle geçen yıla göre kaleye daha hızlı giden bir takım olduk. Bu yıl hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Gruptaki şansımız tamamen bize bağlı. İçerde oynayacağımız Vitoria ve Salzburg maçlarını kazanırsak işleri lehimize çevirebiliriz.

A GRUBU
Villarreal () M. Tel-Aviv (İsrail) Astana (Kazakistan) S.Prag (Çekya)

B GRUBU
D.Kiev (Ukrayna) Young Boys (İsviçre) Partizan (Sırbistan) Skënderbeu (Arnavutluk)

D GRUBU
Milan () A.Wien (Avusturya) Rijeka (Hırvatistan) AEK (Yunanistan)

E GRUBU
Lyon (Fransa) Everton () Atalanta (İtalya) Apollon (K.Rum)

F GRUBU
Kopenhag (Danimarka) L.Moskova (Rusya) Sheriff (Moldova) Zlín (Çekya)

G GRUBU
Plzen (Çekya) FCSB (Romanya) H. B.-Sheva (İsrail) Lugano (İsviçre)

H GRUBU
Arsenal (İngiltere) BATE (Belurus) Köln (Almanya) Kızılyıldız (Sırbistan)

J GRUBU
A.Bilbao (İspanya) Hertha (Almanya) Zorya (Ukrayna) Östersunds (İsveç)

K GRUBU
Lazio (İtalya) Nice (Fransa) Z.Waregem (Belçika) Vitesse (Hollanda)

L GRUBU
Zenit (Rusya) Sociedad (İspanya) Rosenborg (Norveç) Vardar (Makedonya)

FİKSTÜR
14 Eylül 20.00: Başakşehir-Ludogorets 22.05: Marsilya-Konyaspor
28 Eylül 20.00: Konyaspor-Guimaraes 22.05: Braga-Başakşehir
19 Ekim 20.00: Konyaspor-Salzburg 22.05: Hoffenheim-Başakşehir
2 Kasım 20.00: Başakşehir-Hoffenheim 22.05: Salzburg-Konyaspor
23 Kasım 20.00: Konyaspor-Marsilya 22.05: Ludogorets-Başakşehir
7 Aralık 20.00: Başakşehir-Braga 22.05: Guimaraes-Konyaspor
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Geçen yıldan tecrübesi var
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