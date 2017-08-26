Geçen yıldan tecrübesi var

G
eçen sezon Shakhtar, Gent ve Braga
ile mücadele edip, 6 maçta aldığı bir beraberlikle grup sonuncusu olan Konyaspor
, bu
kez gözünü üst sıralara dikti. Bu yıla Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğunu
yeşil-beyazlılar, geçen
yıldan ders çıkarırken, kadrosunu da
güçlendirdi. I Grubu'nda
Salzburg,
Marsilya ve Guimaraes ile puan mücadelesi
verecek. Salzburg
son 10 sezona
8 lig şampiyonluğu ve 5 Avusturya
kupası sığdırmış bir ekip. Marsilya
'nın Fransa
Ligi'nde 9 lig şampiyonluğu var. Guimaraes
'in ise Portekiz liginde şampiyonluğu
yok.
?DEVLER LİGİ'NDE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Sevilla'ya müthiş bir mücadele sonunda elenip Kupa 2'ye gelen Başakşehir
, Avrupa'da yola devam hedefinde
T
arihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi
'nde mücadele eden Başakşehir 3. turda Brugge'yi (3-3 /2-0) elerken, play-off'ta Sevilla'yı (1-2 / 2-2) geçemedi.
Ama rövanşta ortaya koyduğu futbolla Avrupa'da olmak istediğini gösterdi. Geçen sezon play-off'ta Shakhtar Donetsk
'e elenerek veda ettiği Avrupa Ligi
'ne bu yıl Devler Ligi'nden gelen Başakşehir C Grubu
'ndan çıkmak için Braga ve Hoffenheim'ı aşmak zorunda. Bulgar Ludogorets de Başakşehir gibi Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gruplara kaldı.
NE DEDİLER?
OSMAN AŞKIN BAK
(Gençlik ve Spor Bakanı) UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli olan temsilcilerimiz Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir'e yürekten başarılar diliyorum.
ABDULLAH AVCI
(Başakşehir Teknik Direktörü) Hoffenheim'ın Liverpool ile yaptığı maçları seyrettim, Almanya
'nın iyi takımlarından. Braga, zaten bu turnuvada sürekli bulunan bir takım. Ludogorets de Avrupa Ligi'nde devamlı yer alıyor. Hepsinin bu turnuvada oynama alışkanlıkları var. Üzerlerinde çalışıp, son duruma bakacağız.
FATİH YILMAZ
(Konyaspor Başkanı) Geçen sezondan tecrübe kazandık. Mustafa Reşit Akçay
hocamız da geçen yıl Osmanlıspor'la bu tecrübeyi yaşadı. Her şey mümkün. 'Marsilya'dan sonra ikinci olacağız' diyemeyiz ama her şey mümkün. Biz bu konuya ülke meselesi olarak bakıyoruz.
ÖMER ALİ ŞAHİNER
(Konyasporlu futbolcu) Yeni teknik direktörümüzle geçen yıla göre kaleye daha hızlı giden bir takım olduk. Bu yıl hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Gruptaki şansımız tamamen bize bağlı. İçerde oynayacağımız Vitoria ve Salzburg maçlarını kazanırsak işleri lehimize çevirebiliriz.
A GRUBU
Villarreal (İspanya
) M. Tel-Aviv (İsrail) Astana (Kazakistan) S.Prag (Çekya)
B GRUBU
D.Kiev (Ukrayna) Young Boys (İsviçre) Partizan (Sırbistan) Skënderbeu (Arnavutluk)
D GRUBU
Milan (İtalya
) A.Wien (Avusturya) Rijeka (Hırvatistan) AEK (Yunanistan)
E GRUBU
Lyon (Fransa) Everton (İngiltere
) Atalanta (İtalya) Apollon (K.Rum)
F GRUBU
Kopenhag (Danimarka) L.Moskova (Rusya) Sheriff (Moldova) Zlín (Çekya)
G GRUBU
Plzen (Çekya) FCSB (Romanya) H. B.-Sheva (İsrail) Lugano (İsviçre)
H GRUBU
Arsenal (İngiltere) BATE (Belurus) Köln (Almanya) Kızılyıldız (Sırbistan)
J GRUBU
A.Bilbao (İspanya) Hertha (Almanya) Zorya (Ukrayna) Östersunds (İsveç)
K GRUBU
Lazio (İtalya) Nice (Fransa) Z.Waregem (Belçika) Vitesse (Hollanda)
L GRUBU
Zenit (Rusya) Sociedad (İspanya) Rosenborg (Norveç) Vardar (Makedonya)
FİKSTÜR
14 Eylül 20.00: Başakşehir-Ludogorets 22.05: Marsilya-Konyaspor
28 Eylül 20.00: Konyaspor-Guimaraes 22.05: Braga-Başakşehir
19 Ekim 20.00: Konyaspor-Salzburg 22.05: Hoffenheim-Başakşehir
2 Kasım 20.00: Başakşehir-Hoffenheim 22.05: Salzburg-Konyaspor
23 Kasım 20.00: Konyaspor-Marsilya 22.05: Ludogorets-Başakşehir
7 Aralık 20.00: Başakşehir-Braga 22.05: Guimaraes-Konyaspor