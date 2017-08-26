"Keşke kurada Vardar ya da Östersunds çıkabilseydi"

Başakşehir'e de başarılar dileyen Çakıcı, "Kendilerinin grupta başarılı olmasını isterim. Ancak yarın rakibiz ve puan almak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. Celalettin Çakıcı, Avrupa Ligi'nde kura çekimiyle ilgili olarak da, "4. torbada yer almasaydık, bu torbadan Vardar ya da Östersunds'un gelmesini isterdik" açıklamasını yaptı.



"GRUPTA ŞANSIMIZ DAHA YÜKSEK"

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, İHA'ya özel açıklamalar yaptı. Avrupa Ligi'nde Salzburg, Marsilya ve Guimaraes'in bulunduğu grupta yer alan Atiker Konyaspor'un şansını değerlendiren Çakıcı, "Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımların hepsi liglerinde belirli bir başarı yakalayıp buraya geldi. İçlerinde öne eleme oynayıp gelen takımlar da var. Genel değerlendirme yapıldığı zaman herhangi bir grubun maçlar oynanmadan kolay olacağı düşüncesinde değiliz. Avrupa, altyapı anlamında bizden bir adım önde olduğu için, futbol anlamında çoğu zaman Avrupa'yı örnek alarak hareket ediyoruz. Ama biz takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi yaşayan ve gruplardan çıkan bir teknik adamla yolumuza devam ediyoruz. Bu da bizim için avantaj. Teknik direktörün ciddi bir deneyimi var. Futbolcu arkadaşlarımızın da bu deneyimi yaşadığını düşünürsek, grupta şansımızın daha yüksek olduğunu düşünmekteyiz" açıklamasını yaptı.



"BU SENE ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA LİGİ"

Ülke puanını yükseltmek ve galibiyetler alarak gruptan çıkmanın kendileri için bu sene öncelik olduğunun altını çizen Celalettin Çakıcı, "Bu yıl önceliğimiz Avrupa Ligi. Kadromuz da bu doğrultuda kuruldu. Geçen yıla oranla futbol yapımızda da değişiklikler oldu. Hocanın sistemine uygun yaptığımız transferlerle çıktığımız ilk 3 resmi maçta yaşanan sistem değişikliğinin, takıma yeni gelen oyuncularla olumlu yansıdığını görmekteyiz. Geçen yıl ki sistem başarısız demek değil bu. O günün şartları ve oyuncularıyla oluşabilecek en iyi sistemde mücadeleyi verip Avrupa'ya katılan bir takımımız vardı. Teknik ve futbolcu anlamındaki ayrılıklardan sonra yaptığımız takviyelerle, yeni sistemin tutmaya başladığını gördük. Bu da bizi umutlandırmakta. Avrupa Ligi'nde rakip ne olursa olsun, Atiker Konyaspor olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"VARDAR YA DA ÖSTERSUNDS'U İSTERDİK"

UEFA Avrupa Ligi'nde rakip kim olursa olsun Atiker Konyaspor'un her maça kazanmak için çıkacağını ifade eden Celalettin Çakıcı, Fenerbahçe'yi eleyen Vardar ve Galatasaray'ı eleyen Östersunds'u rakip olarak isteyip istemeyecekleri sorusuna ise, "Eğer 4. torbada yer almasaydık bu iki takımdan birisiyle aynı grupta yer almak isterdik. 48 takım içerisinde en düşük puana sahip olan 2 takım" diye konuştu.

Avrupa'da 3 Türk takımının yer kaldığını da sözlerine ekleyen Çakıcı, "Şu anda Avrupa'da Beşiktaş, Başakşehir ve bu 2 takımı da yenerek 2 kupayı müzesine götürmeyi başaran Atiker Konyaspor bulunuyor. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.



"BAŞAKŞEHİR'DEN PUAN ALMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilci Medipol Başakşehir'le yarın oynayacakları karşılaşma için de görüş bildiren Çakıcı, "Başakşehir'i Avrupa Ligi'ndeki kuradan dolayı kutluyorum. Kendilerine Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum. Alacakları puanlar ülke puanı açısından önemli. Başakşehir'in yeni bir kulüp olması açısından da, kendi gelişimleri için alacakları sonuçlar önemli. Kendilerine başarılar diliyoruz. Yarına bakarsak, bizim son 3 maçımıza bakarak, stada gelecek taraftarlara güzel bir maç izlettirmek istiyoruz. Kulüp olarak Başakşehir bizden bir adım önde görünse de biz takımımıza güveniyoruz. Yarınki maçta puan ve puanlarla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.



"FATİH YILMAZ ÇOK DENEYİMLİDİR"

Ahmet Şan'ın istifasının ardından yönetim kurulu kararıyla 2. Başkan Fatih Yılmaz'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla ilgili olarak da açıklama yapan Çakıcı, "Fatih Yılmaz uzun yıllar yönetimlerde yer almış deneyimli bir abimizdir. Sayın Ahmet Şan istifa kararı aldıktan sonra kendisine güvendiğimiz için yönetim kararıyla başkan seçtik. Bunun neticesinde yönetim olarak Konyaspor'u daha yükseğe çıkarmak için aldığımız başarılı sonuçlara, Fatih Yılmaz başkanlığında da devam edeceğiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.