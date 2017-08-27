22 ve 66 numaraları da sahibini buluyor! Galatasaray transfer haberleri (27 Ağustos)

Sırasıyla Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray bu maçlarda rakip kaleye 10 gol bırakırken yalnızca 2 gol yedi. Süper Lig'de 3. hafta tamamlanamdan milli araya lider girmeyi garantileyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray'dan en güncel transfer haberleri (27.08.2017)

Galatasaray gün sayıyor!

Yeni sezona fırtına gibi başlangıç yapan Galatasaray'da yönetim, transferin son hamlesini Juventuslu sol bek Asamoah'ı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanıyor.

Ganalı yıldız için İtalyan kulübü ile son pazarlıkları yapan Sarı-Kırmızılılar, bayrama girilirken taraftarına beklenen müjdeyi vermeyi planlıyor.

Asamoah'la 4 yıl için 10 milyon Euro'luk garanti ücret konusunda anlaşan Galatasaray, Juventus'un inadını kırmaya çalışıyor.

Asamoah'la 4 yıl için 10 milyon Euro'luk garanti ücret konusunda anlaşan Galatasaray, Juventus'un inadını kırmaya çalışıyor.

Asamoah'ın transferinin kısa sürede bitirilmesi ve tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Leonardo Spinazzola'nın Atalanta'dan bu sezon ayırlmayacağı kesinleşince Juventus sol bek için Genoa'dan Uruguaylı futbolcu Diego Laxalt gündeme geldi.

Dün Serie A'da Juventus'a karşı forma giyen Laxalt'ın Asamoah'ın yerine transfer edileceeği İtalyan basının da yer aldı. Bu transfer gerçekleşirse

Asamoah'ın Galatasaray'a gelişinin önünde hiçbir engel kalmayacak.

Arda Turan çok yakın!

Öte yalnızca Kwadwo Asamoeh değil Arda Turan da Galatasaray'a gelmeye çok yakın.

Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı. Galatasaray'ın eski kaptanı 1 yıl kiralık olarak eski takımının formasını giymeyi kabul etti.

Barcelona cephesinde yaşanan gelişmeler de Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.

Paulinho ve son olarak Dembele'yi alan Katalan ekibinde, Arda'nın forma şansı kalmadı.

İspanyol gazeteler, milli yıldızın kesin olarak takımdan gönderileceğini belirtirken, başarılı futbolcunun en ciddi talibi Galatasaray.

Yönetim, milli arada bu transfere de nokta koymak istiyor.