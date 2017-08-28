Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar: "Bylock kullanmadığım, savcılık tarafından ispatlandı"

Atiker Konyaspor başkanlığından istifa eden Ahmet Şan'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermesinin ardından kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar hakkında da 'Bylock' programını kullandığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Bunun üzerine Ahmet Baydar, Konya Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenlendi. Kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin maksatlı yapıldığını ifade eden Baydar, ''Söz konusu mecralara tarafıma isnat edilen suçlamaları yer alır almaz savcılığa ve yetkili mercilere başvurarak gerekli soruşturmanın yapılmasını ve şahsımın hiç bir şekilde ve hiç bir zaman FETÖ/PDY gibi illegal hain terör örgütleri ile her hangi bir bağımının olmadığını ifade ederek gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ettim'' dedi.

Baydar, yapılan soruşturma sonucu suçsuz olduğunun ortayı çıktığını belirterek, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma evranığı kameralara gösterdi. 2017/39972 numaları soruşturma evrakında Ahmet Baydar adına kayıtlı telefon hattına 'Bylock' adlı program yüklendiği, söz konusu hattın Ahmet Baydar adına kayıtlı olmasına rağmen Selim adlı şüpheli tarafından Ankara'da ikamet ederken kullanıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Suçsuz olduğunun ispatlandığını ifade eden Baydar, ''Hayatım boyunca bu hain FETÖ terör örgütüyle savaşmış, mücadele etmiş, hiçbir şekilde yanlarında yer almamış ve bundan sonra da tüm gücüm ve imkanlarımla bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim'' diye konuştu.