Beşiktaş'tan Lens'ten sonra flaş bir hamle daha! Fenerbahçe...

Pepe, Orkan Çınar, Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Gary Medel gibi oyuncuları transfer eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida transferinin bitmesi de an meselesi. Demba Ba konusunda son durum ne? Beşiktaş'tan Jeremain Lens sonrası bir hamle daha mı? İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (28.09.2017)

DEMBA BA'DA PÜRÜZ!

Beşiktaş'ta herkes Domagoj Vida transferini bekliyor ama sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Demba Ba'nın Çin'deki takımı bu sezon fikir değiştirdi. Siyah-beyazlılara ''isterseniz bonservisiyle alın. İsterseniz kiralayın ama bu sezon parasını ödemeyi düşünmüyoruz. Bu artık sizin sorununuz'' cevabını verdi.

Öte yandan uzun süredir sakatlıklarla uğraşan Veli Kavlak yeterince forma şansı bulamayacağı için Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN VİDA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferiyle ilgili, "Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız" dedi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'yı transfer etmek için kulübüne tekliflerini sunduklarını belirterek, "Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız. Oyuncunun ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Bu bir ticaret. Şu anda onların oyuncusu ama dört ay için o kadar para verilir mi. Parayı sokakta bulmadık. Kulübün menfaati için en iyi şartlarda, bütçemize uygun şekilde transfer yapmaya gayret ediyoruz. Vida, Beşiktaş'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

"TAKIM HER GEÇEN GÜN ÜSTÜNE KOYUYOR"

Metin Albayrak, siyah-beyazlı takımın her geçen gün performansının yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İki yıldır çıtayı o kadar yükseğe koyduk ki herkes aynı futbolu bekliyor. Geçen sezonki kadrodan bazı oyuncuların performansında düşüş oldu, yeni katılanlar takıma alışıyor. Atiba Hutchinson eski performansına dönüyor, Caner Erkin anormal istekli oynadı. Takım her geçen gün üstüne koyuyor. Dün bir tık daha yukarı çıktı. Bursaspor da iyi oynadı, çok zorladı."

"ŞENOL GÜNEŞ HAK EDENE FORMAYI VERİR"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in, istediği oyuncular alınmadığı için yeni transferleri oynatmadığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Albayrak, şunları kaydetti: "Böyle bir şey kesinlikle yok. Hocamız çok dürüst, namuslu bir adam, hiçbir şekilde egosu yok. Müthiş bir takım oyuncusu. İntikam için böyle bir şey yapmaz. Bunları aklının ucundan bile geçirmez. Şenol Güneş hak edene formayı verir."

"BEŞİKTAŞ PARLAYAN BİR YILDIZ"

Beşiktaş'ın kıskanıldığını savunan Metin Albayrak, "Üç sene önce ne olacağı belli olmayan bir takım vardı. Şimdi stadını yaptı, şampiyonluklar alıyor. Bayram tatili başladı ama taraftarlarımız stadı tamamen doldurdu. Beşiktaş parlayan bir yıldız, gelirleri yükseliyor, haliyle kıskanılacak. Bu durumdan etkilenmeyeceğiz. Ayaklarımız yere basacak, işimizi yapacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.

LENS'TEN SONRA SOW MU?

Şenol Güneş'in bir forvet daha istediğini yönetime bildirmesi sonucunda Beşiktaş'ta sürpriz bir hamle yapıldı... Geçen sezon da Moussa Sow'u isteyen Beşiktaş yönetimi bir kez daha Senegalli oyuncunun kapısını çaldı.

Sow'a ''senin için kulübünle anlaşabiliriz. Beşiktaş'ta oynamak ister misin?'' diye soruldu. Geçen sezon Fenerbahçe'yi beklediği için Fikret Orman'a bizzat ''hayır'' diyen Sow, bu kez ''siz önce kulübümle anlaşın'' dedi.