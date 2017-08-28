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'da 'den sevindirici haber

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 12:21
Bursaspor'da Harun Tekin'den sevindirici haber

Kulübü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosundan çıkarılan kaleci 'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli takımımızın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunda yer alan başarılı File Bekçimiz 'nin çekilen MR ve yapılan kontrollerin ardından sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilip aday kadrodan çıkarılmıştır. Tedavisine Bursa'da devam edilecek Harun Tekin'in Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçında sahada yer alması bekleniyor" denildi.

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Bursaspor'da Harun Tekin'den sevindirici haber
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