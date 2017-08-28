Bursaspor'da Harun Tekin'den sevindirici haber

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli takımımızın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunda yer alan başarılı File Bekçimiz Harun Tekin'nin çekilen MR ve yapılan kontrollerin ardından sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilip aday kadrodan çıkarılmıştır. Tedavisine Bursa'da devam edilecek Harun Tekin'in Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçında sahada yer alması bekleniyor" denildi.