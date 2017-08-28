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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 15:09
Neto Fenerbahçe'de

Transfer için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Neto'yla anlaşmaya vardı.

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Neto Fenerbahçe'de
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