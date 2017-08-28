Neto’da sona doğru

Fenerbahçe
uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Gomez'in kulübü ile anlaşamadı. Milan'a Paraguaylı stopere karşılık 3 yıla yayılan toplam 8 milyon Euro'luk teklif götüren sarı-lacivertliler, İtalyanları ikna edemedi. Bunun üzerine rotayı Zenit'in 29 yaşındaki Portekizli yıldızı Neto
'ya çeviren Kanarya, hem oyuncu hem de kulübü ile el sıkıştı. Yönetimin, tecrübeli stoperi, 3 milyon Euro satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi
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ZAPATA İÇİN TEKLİF
Sağ bek ve ön liberoda da oynayan Neto'nun önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin golcü futbolcu Duvan Zapata için Napoli'ye kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.