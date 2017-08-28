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’da sona doğru

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017
Neto’da sona doğru

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki stoperi 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için Rus ekibiyle anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor

uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Gomez'in kulübü ile anlaşamadı. Milan'a Paraguaylı stopere karşılık 3 yıla yayılan toplam 8 milyon Euro'luk teklif götüren sarı-lacivertliler, İtalyanları ikna edemedi. Bunun üzerine rotayı Zenit'in 29 yaşındaki Portekizli yıldızı 'ya çeviren Kanarya, hem oyuncu hem de kulübü ile el sıkıştı. Yönetimin, tecrübeli stoperi, 3 milyon Euro satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi.

ZAPATA İÇİN TEKLİF
Sağ bek ve ön liberoda da oynayan Neto'nun önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin golcü futbolcu Duvan Zapata için Napoli'ye kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
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Neto’da sona doğru
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