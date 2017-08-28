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Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi değişti

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 15:19 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 15:20
Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi değişti

Daha önce 'ın yöneteceği açıklanan Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi değişti. Karşılaşmaya atandı.

(), daha önce Martin Atkinson'ın yöneteceği açıklanan Türkiye-Hırvatistan maçının hakem triosunda değişiklik yapıldığını açıkladı. Bu yapılan değişiklik sonucunda karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai düdük çalacak.
TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın 5 Eylül 2017 Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de oynayacağı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasının hakemleri değişti. FIFA tarafından yapılan değişiklikle daha önce İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 'ın görev yapacağı açıklanan karşılaşmaya Macaristan Futbol Federasyonu'ndan atandı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Kassai'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve György Ring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adam Farkas olacak."

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Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi değişti
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