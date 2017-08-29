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ligde oynanan ilk 3 maçta altyapısıyla öne çıktı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 11:18 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 11:20
Bursaspor ligde oynanan ilk 3 maçta altyapısıyla öne çıktı

’de geride kalan 3 haftada forma giyen oyuncular baz alındığında en çok altyapıdan futbolcu çıkaran ekipler ve oldu.

'de geride kalan ilk 3 haftada 319 oyuncu ter dökerken, bu isimler arasında en çok altyapıdan futbolcu çıkaran kulüplerden biri de yeşil beyazlı ekip oldu. altyapısında yetişen 8 oyuncu ligde forma giyerken, yeşil beyazlı ekip gibi de altyapıdan çıkardığı 8 futbolcu ile dikkat çekti.

Yeşil beyazlıların altyapısında yetişen Kubilay Kanatsızkuş ve de bu sezon Bursaspor'un lig maçlarında sahada yer aldı aldı. Söz konusu oyuncular içerisinde 'dan , 'den , 'dan İlhan Depe, 'den Doğanay Kılıç, 'dan Eren Albayrak ve 'dan de yeşil beyazlıların futbol akademisinde yetişti.

YABANCILARA YÖNELİM ARTTI

Süper Lig'de 18 takımda bu sezon lar yerlilerden daha fazla şans buldu. İlk 3 haftada sahaya çıkan 319 oyuncudan 186'sı yabancı, 133'ünün ise yerli olması dikkat çekti.

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Bursaspor ligde oynanan ilk 3 maçta altyapısıyla öne çıktı
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