Fenerbahçe'den Lens misillemesi! Aziz Yıldırım operasyona başladı...

Valbuena, Mehmet Ekici, Dirar, Isla, Elif Elmas, Kameni, Roberto Soldado, Giuliano ve son olarak Luis Neto'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Van Persie'nin formsuzluğu göz önüne alındığında bir santrafora daha ihtiyaç duyan Fenerbahçe'den bomba bir hamle geliyor! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (29 Ağustos)

Sarı-lacivertli ekip, 4 sezondur Zenit forması giyen 29 yaşındaki Neto'yu renklerine bağladı. Dün gece Türkiye'ye gelen yıldız oyuncu bugün imzayı atacak.

KJAER GİTTİ NETO GELDİ!

Kjaer'in Sevilla'ya transferinin ardından savunması adeta 'yol geçen hanına' dönen Fenerbahçe, Danimarkalı yıldızın boşluğunu Luis Neto ile doldurdu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da acil stoper istemesi üzerine çalışmalarına hız veren yönetim, Zenit'li Neto'da dün mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Neto'yu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda hem Zenit'le hem de yıldız futbolcuyla anlaştı.

Kanarya, Portekizli futbolcuyu dün gece yarısı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı'nda FB TV'ye konuşan Neto, "Bruno ve Meireles'ten Türkiye ile ilgili güzel şeyler duydum. Rusya'dan Giuliano ile tanışıyoruz. Umarım güzel bir macera olur" dedi. 500 bin euro kiralama ve 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer edilen tecrübeli stoper, bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.

FENERBAHÇE'DEN ABOUBAKAR OPERASYONU!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yılın bombası için girişimlerine hız verdi.

Forvet hattını Roberto Soldado ile güçlendiren Fenerbahçe, Robin van Persie'nin arkası gelmeyen sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istekleri doğrultusunda şimdiye kadar birçok golcü ile temas kuran sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın peşini bırakmıyor. Milliyet'in haberine göre Başkan Aziz Yıldırım'ın, Porto'ya geri dönen Kamerunlu golcüyü ısrarla kadroda görmek istediği ve bu transfer için bizzat çalıştığı kaydedildi.

Vincent Aboubakar'ın takıma büyük güç katacağını düşünen Yıldırım'ın, Portekiz ekibiyle görüşmelere devam ettiği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin şu an için zayıf olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE BİR AYRILIK DAHA!

Fenerbahçe'de Neto transferi sonrası bir ayrılık daha...

Simon Kjaer'in ayrılığı sonrası Neto'yu kadrosuna katan sarı lacivertlilerde gözler diğer stoper Roman Neustadter'e çevrildi. F.Bahçe yönetimin tekliflerin istedikleri seviyeye gelmesi halinde genç savunmacıyı göndermeyi düşünüyor.

4 milyon euro gibi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gönderilmesine onay verileceği ifade edildi. Yıldız savunmacıya Spartak Moskova'nın yanı sıra başka Rus kulüpleri de talip.

Öte yandan Fenerbahçe'nin uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Emre Mor, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.