Galatasaray'da kaptan değişiyor! Galatasaray transfer haberleri (29 Ağustos)

Arda Turan, Galatasaray yolunda... Yıldız oyuncunun önünde iki seçenek var. Bunlardan birincisi ya Galatasaray'a gelmek ya da kadroya giremeyen oyuncuların forma giydiği Barcelona'nın B takımına giderek 2. Lig'de oynamak. Çünkü milli takımın kaptanına İngiltere'den beklediği teklif gelmedi. Atletico Madrid de yüksek bonservis bedeli nedeniyle almak istemedi. Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak iddia İspanya'dan Cadena Ser Radyosu'ndan geldi. İspanyollar, Arda Turan'ın Türk Milli Takımı'nın Hırvatistan'la oynayacağı maçın ardından Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. Jason Denayer de son durum ne? Cenk Ergün'den Asamoah müjdesi! İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Alt ligde mücadele ederek gözden düşmek istemeyen Arda'nın, Ukrayna ve Hırvatistan maçlarına kaptan olarak çıkacağı ardından da Florya'da görkemli bir törenle imza atacağı ifade edildi. Galatasaray, Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu bir yıllığına kiralayacak.

KAPTANLIK ARDA'YA GEÇECEK

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinin "Yuvana hoşgeldin büyük kaptan" şeklinde duyurulacağı iddia edildi. Kaptanlığın hiç düşünülmeden Arda'ya verileceği hatta Selçuk İnan'la da bu konunun konuşulduğu ve tecrübeli oyuncunun da "Benden daha eski Galatasaraylı" diyerek bandı vermeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında...

BİR AN ÖNCE GELECEK

Sportif Direktör Cenk Ergün, Sivas maçının ardından transfer ve en önemlisi Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Turan konusu tamamen kapanmadı. Bana da sözü var. Bir gün mutlaka Galatasaray'ın formasını giyecek. Ama biz daha çabuk olmasını istiyoruz. Onun da beklentileri var" demişti.

BAYRAM ŞEKERİ ASAMOAH

Ganalı sol bekin, Galatasaray'a transferinde engel olarak görülen Spinazzola, Juventus'a döneceğini açıkladı. Asamoah'ın Cuma günü gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, günlerdir gündemi meşgul eden Kwadwo Asamoah'a kavuşmak üzere... Ganalı oyuncunun transferine onay vermesi için Juventus'un transfer yapması bekleniyordu. İtalyan ekibinin, Atalanta'da kiralık forma giyen oyuncusu Leonardo Spinazzola ile bu sorunu çözdüğü bildirildi.

İNSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Nitekim, açıklama da Leonardo Spinazzola'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Juventus'a dönmek benim için büyük bir rüya... Atalanta benim kişisel gelişimime çok yardımcı oldu. Onlara minnettarım. Ama artık geri dönüyorum" diyerek Atalanta taraftarlarına veda etti.

ŞİMDİ ONAY BEKLENİYOR

Geçen yıl Atalanta'ya 2 yıllığına kiralanan Spinizzola, veda mesajı yayınlayarak Juventus'un yolunu tuttu. "Yeni bir sol bek alalım transferine izin vereceğiz" diyen Juventus'un, bu gelişme sonrasında Asamoah'ın Galatasaray'a transferine onay vermesi ve Ganalı yıldızın, Cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.

JASON DENAYER BU KEZ OLACAK!

Galatasaray Jason Denayer'ı, bir kez daha Manchester City'den kiralamak istiyor.

Ancak City, oyuncuyu Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmıyor. Denayer ise forma şansının zor olduğu İngiliz ekibinden ayrılmak istediğini belirtiyor.

Cim Bom'un, milli arada bir kez daha İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ve Belçikalı stoperi kadrosuna katmak için tüm imkanları zorlayacağı ifade edildi.

Denayer: "Aradığım bu değil, Galatasaray"

Transferde önceliği sol beke veren Galatasaray'da stoper bölgesi için Manchester City'li Jason Denayer için girişimler sürüyor...

Belçikalı futbolcunun tekrardan Galatasaray' a dönmek istemesi Aslan'ın en büyük kozu. Sıkıntı ise sarı-kırmızılı ekibin Denayer'i kiralamak, City'nin ise bonservisiyle satmak istemesi...

Girona'ya gönderilmek istenmesine "Girona, La Liga'ya yeni yükselmiş, küçük bir şehir. Aradığım bu değil" diyerek karşı çıkan Denayer'in, City yönetimi ile görüşerek, Galatasaray'a transferine izin verilmesini istediği gelen haberler arasında...

CENK ERGÜN: "ONU İSTİYORUZ"

Sportif direktör Cenk Ergün de, "Denayer bize dönmek istiyor. Biz de onu almak istiyoruz" diyerek bu transfer için istekli olduklarını açıklamıştı.

City'nin şartları istenen seviyeye çekilirse 22 yaşındaki oyuncu için KAP'a bildirim yapılacak.