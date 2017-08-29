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Hasselbaink'ten Sergen ve itirafı!

Giriş Tarihi: 29.8.2017 12:18 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 12:23
Hasselbaink'ten Sergen ve Beşiktaş itirafı!

ve Hollanda Milli Takımı'nın efsane golcüsü , 2003'te 'ın Chelsea'yi Londra'da yendiği Şampiyonlar Ligi grup maçında 'ın defansı öldürdüğünü itiraf etti.

ve Hollanda Milli Takımı'nın eski gol makinesi Jimmy Floyd Hasselbaink'ten yıllar sonra Beşiktaş ve Sergen Yalçın itirafı geldi.

BeinSports'a açıklamalarda bulunan efsane golcü, "Beşiktaş, Chelsea'yi Stamford Bridge'de yenmişti, o günü hatırlıyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok iyi hatırlıyorum. Beşiktaş'la oynamadan önce Schalke ile karşılaşıp 1-0 kazanmıştık. Ama Beşiktaş'a kaybettik, sanırım 2-0'dı. Sergen gol atmıştı. Büyük oyuncu. Defansı öldürmüştü. Hatırlıyorum."

Yıldız isim 'dan bahsederken yanaklarını şişirerek 'Sergen büyük oyuncuydu' dedi. Hasselbaink tek cümle ile Sergen Yalçın'ın hem yeteneklerini hem de futbol oynadığı dönemdeki kilolarını gönderme yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim 2003'te Londra'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Öte yandan efsane golcü daha önce Galatasaray ve 'tan transfer teklifi aldığını ancak İngiltere'de kalmayı tercih ettiğini anlattı.

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Hasselbaink'ten Sergen ve Beşiktaş itirafı!
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