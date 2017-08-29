Jorge Mendes, Arda Turan transferine el koydu!

Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'la ilgili İspanya'dan flaş bir iddia geldi! Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda'nın geleceğini belirlemek üzere Jorge Mendes devreye girdi.

Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un iş ortaklarından olan Jorge Mendes, Barcelona kulüp binasına giderek yöneticiler ile masaya oturdu. Hafta sonuna kadar Arda Turan'ın geleceğini belirlemek isteyen Barça yönetimi bu konuda Mendes'ten de yardım istedi. Portekizli menajer de masaya Galatasaray'ın teklifini koyarken, milli yıldızı Monaco'ya da götürebileceğini söyledi.

İspanyol basınında ise şu ana kadar sadece Galatasaray'dan teklif alan Arda Turan'ı, kişisel bağlantıları ile Monaco'nun gündemine getireceği konuşuluyor. 40 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan Arda, Valverde'nin planları arasında yok. Oyuncunun yeni sezona başka bir takımla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor