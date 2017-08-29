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Giriş Tarihi: 29.8.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 11:18
Jorge Mendes, Arda Turan transferine el koydu!

ine Portekizli ünlü menajer el koydu. Bugün Barça yetkilileri ile görüşen Mendes, Arda'yı 'ya götürmek istiyor.

Adı 'la anılan 'la ilgili İspanya'dan flaş bir iddia geldi! Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda'nın geleceğini belirlemek üzere devreye girdi.

Arda'nın menajeri 'un iş ortaklarından olan Jorge Mendes, kulüp binasına giderek yöneticiler ile masaya oturdu. Hafta sonuna kadar Arda Turan'ın geleceğini belirlemek isteyen Barça yönetimi bu konuda Mendes'ten de yardım istedi. Portekizli menajer de masaya Galatasaray'ın teklifini koyarken, milli yıldızı 'ya da götürebileceğini söyledi.

İspanyol basınında ise şu ana kadar sadece Galatasaray'dan teklif alan Arda Turan'ı, kişisel bağlantıları ile Monaco'nun gündemine getireceği konuşuluyor. 40 milyon Euro'ya Barcelona'ya olan Arda, Valverde'nin planları arasında yok. Oyuncunun yeni sezona başka bir takımla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Jorge Mendes, Arda Turan transferine el koydu!
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