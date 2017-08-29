Sosa’da adım adım imzaya

Trabzonspor
özellikle orta saha ve stoper mevkileri için çalışmalarına devam ederken Sosa'da sona çok yaklaştı. Milan ile transfer görüşmelerinin belgesi olduğu iddia edilen evrak sosyal medyaya düştü. Milan'ın Trabzonspor'dan Sosa için 5 Milyon 500 bin Euro talep ettiği görülüyor. Görüşmelerde aşama kaydeden iki kulübün pazarlıklarda rakamın 4 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenildi. İtalyan kaynaklar, Milan'da yeni sezonda hiç şans verilmeyen Arjantinli oyuncunun Trabzonspor kulübüne imzasının an meselesi olduğunu belirtiyor.
19
Milan'da 19 maça çıkan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Sosa, gol bulamazken, 3 asist yaptı.
'HATALARIMIZI ÖĞRENMELİYİZ'
Trabzonsporlu Joao Pereira, Göztepe'ye 3-2 kaybettikleri karşılaşmada iyi bir performans sergileyemediklerini söyledi. Portekizli futbolcu, "Artık hatalarımızı öğrenmenin zamanı geldi. Gerekli dersleri çıkarıp daha güçlü olmak için çalışacağız. Milli maçlar için lige verilen ara bizim için iyi bir fırsat olacak" dedi.
"FIFA SÜRECİ İÇİN PR ŞİRKETİYLE ÇALIŞACAĞIZ"
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, şike süreci ile ilgili verilen mücadeleler hakkında açıklmalarda bulundu. 2010-2011 sezonundaki haklarının geri alınması amacıyla UEFA ve CAS süreçlerinden sonra FIFA'ya başvurduklarını söyleyen Bülbüloğlu, "Bunun için Avrupa'daki bir PR şirketiyle anlaşıyoruz" dedi.