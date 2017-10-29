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'e 'da şok!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.10.2017 22:31 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 22:39
Real Madrid'e Katalonya'da şok!

İspanya 10. haftasında , deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta 'ya 2 - 1 mağlup oldu.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Christian Stuani ve 58. dakikada Portu kaydetti. Konuk takımın golü ise 12. dakikada Isco'dan geldi.

Tarihinde ilk defa bu sezon 'da yer alan , ile oynadığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Ligdeki ikinci yenilgisini alan Real Madrid de 20 puanla 3. sırada yer aldı.

RİSKLİ MAÇTA OLAY YOK

'daki krizden dolayı Girona - Real Madrid karşılaşması güvenlik açısından "yüksek riskli" maç olarak oynandı. Ancak mücadelede herhangi olay çıkmazken, bazı tribünlerde Katalonya bayrağının açıldığı görüldü.

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Real Madrid'e Katalonya'da şok!
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