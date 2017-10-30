Fikret Orman o transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın karışmasını bekleyenler olduğunu ama bunun olmayacağını söyleyen Orman iddialı bir şekilde ''Beşiktaş'ın karışmasını bekleyenler havasını alır'' ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'u devre arasında 20 milyona satmayacağından, Talisca için düşündükleri transfer planına kadar birçok konuya açıklık getiren Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

''ÇIRAKLIK BABAMIN, KALFALIK SÜLEYMAN SEBA'NIN YANINDAYDI, HERHALDE ŞİMDİ USTALIKTIR"

Çıraklığa babasın yanında başladığını kalfalık dönemini Süleyman Seba ile yaşadığını anlatan başkanlığı için de 'herhalde ustalığı şimdi yapıyoruz diyen Fikret Orman ''Benim açımdan çok kolay bir soru değil aslında. Kendimi meth etmeyi sevmem hem benim hem de Beşiktaş'ın genetiğinde yok. Zor bir dönemde geldik ve morali düşük bir seviyedeydi Beşiktaş. Umutlarını yitirmek üzere olan bir toplum vardı. İşin mali tarafından daha fazlası ahlaki ve moral tarafını toparlamak çok zor bir süreçti. Önemli şeyler yaptığımıza inanıyorum. Benim çıraklık, ustalık gibi bir şey diyemem ama ben çıraklığa babamın yanından Beşiktaş Kulübü'nde başladım zaten. Süleyman ağabey ile de çok kalfalık yapmışımdır . Git-gel, getir-götür işlerini çok yapmışımdır. Başkanlığımla beraberde herhalde ustalığı yapıyoruzdur.

Zor bir süreçti ama genel olarak kamuoyuna baktığınızda, ben çünkü sokağın içerisinde yürüyen bir insanım. Beşiktaşlılarla, Fenerbahçelilerle, Galatasaraylılarla, bütün insanlarla bir araya geliyorum. Beşiktaş'ı yönetmek şeklimizle, rakiplerimizle üslubumuzla, her şeyimizle olumlu tepkiler alıyorum. Belki bana öyleleri geliyor bilmiyorum. Fanatizm olacaktır, farklı düşünceler olacaktır, ama başarılı bir yönetim götürdüğümüzü düşünüyorum. Bunda da yönetimin kurulu arkadaşlarımız büyük payı var. İlk başlarda itibaren arada değişiklikler olsa da aynı gelen bir yönetim kurulu var. Hepimiz de çok tecrübelendik.''