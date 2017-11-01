Futbolculardan Kocaman eleştiri

- BİZİMLE KONUŞMUYOR
- YEMEK BİLE YEMİYOR
- TAKTİK ÇALIŞTIRMIYOR
Fenerbahçe
taraftarı, Valbuena'yı son 5 lig maçında oyundan çıkarması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman
'a tepkili. Tecrübeli çalıştırıcının "Belki daha erken oyundan almalıydım"
sözleri ise eleştirilerin dozunu artırdı. Asıl iddia ise
bazı futbolcuların, Kocaman'dan şikayetlerinin bulunduğu yolunda. Aykut hocanın Samandıra mesailerinde kendileriyle iş dışında fazla konuşmadığı ve bunun takımı olumsuz etkilediği ileri sürülüyor.
ANTRENMAN METODU FARKLI GELİYOR
Tecrübeli
teknik adamın takım yemeklerine katılmamasının
futbolcu
kanadında eleştirilere yol
açtığı gelen haberler arasında. Başka
bir nokta Aykut Kocaman'ın antrenman metotlarının özellikle yeni transferlere farklı gelmesi.
Birçok
futbolcu, Kocaman'ın idmanlarının
kendilerini fiziksel olarak iyi duruma
getirdiğini ifade ediyor. Ancak
bazı isimlerin 2 saatlik antrenmanlarda taktik çalışmalara çok az zaman ayrıldığı
yönünde rahatsızlıklarının
bulunduğu belirtiliyor.
YÖNETİM DESTEĞİ AZALIYOR
Fenerbahçe teknik direktörlüğüne, yönetimin tamamına yakınının desteğiyle getirilen Aykut Kocaman, 10 maçta 16 puanlık performansı nedeniyle bu desteğin bir kısmını kaybetmiş durumda. Bazı yöneticilerin Kayseri maçı sonrası yaptığı sohbetlerde hocayla ilgili eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.