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Ünlü 'Kendimi erkek gibi hissetmiyorum' dedi, eşi dava açtı

Giriş Tarihi: 1.11.2017 10:04 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 10:47
Ünlü futbolcu 'Kendimi erkek gibi hissetmiyorum' dedi, eşi dava açtı

Türkiye liginde top koşturan ünlü A.T, 2015’te evlendiği eşine, “Kendimi erkek gibi hissetmiyorum” dedi. Kocasından duyduğu sözlerle büyük şok yaşayan eş mahkemeye başvurdu. Hakim, büyük bir aşkla başlayan evliliği bitirdi.

Anadolu kulüplerinden birinde top koşturan A.T, ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşadıktan sonra R.A ile tanıştı.

EVLENMEDEN ÖNCE HERŞEY NORMALDİ

Yaklaşık 1.5 yıl birlikte olan çift, 2015'te nikah kıydı. Boğaz manzaralı bir otelde evlenen çift, son aylarda tartışmaya başladı. İddiaya göre A.T, eşine "Ben artık kendimi erkek gibi hissetmiyorum" diyerek "" olduğunu ve ayrılmak istediğini anlattı. Bu itiraf üzerine şoke olan genç kadın, hemen dava açtı.

"GAY OLDUĞUNA DAİR RAPOR ALINSIN"

Mağdur olan kadın mahkemede hakimden eşinin gay olduğunu ve bu yönde rapor alınmasını belirterek boşanmanın buna göre kararlaştırılmasını talep etti. Ancak bu isteği, mahkeme tarafından reddedildi. Hakim, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle de evliliği resmen bitirdi. Her gün yeni bir skandalın patlak verdiği renkli dünyada böyle bir nedenle boşanmanın ilk kez yaşandığı iddia edildi. Magazin aleminde herkesin dilinde olan bu boşanmanın ise bir süre önce gerçekleştiği kaydedildi.

(TAKVİM)

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Ünlü futbolcu 'Kendimi erkek gibi hissetmiyorum' dedi, eşi dava açtı
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