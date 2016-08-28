Etnospor Kültür Festivalinde mas güreşi

Festivali ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile mas güreşi yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının da global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile etkinlik alanını gezen Bakan Soylu, bazı sporları da denedi.

Festival alanında kurulan çadırları, stantları ve oyun alanlarını gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Soylu ve Erdoğan, daha sonra mas güreşi yaptı. İlk puanı Bakan Soylu'nun aldığı mücadelede, Bilal Erdoğan ikinci puanın sahibi oldu ve müsabaka 1-1 berabere bitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisini de izleyen Bakan Soylu ve Bilal Erdoğan, aşık oyununda atış da yaptı.

Mas güreşi

Ağaç güreşi de denilen mas güreşinde, iki sporcu arada bulunan bir tahtaya ayaklarını dayayarak, ortada bulunan sopadan tutuyor. Sporcular, ayaklarından güç alarak, rakibini kendisine doğru çekiyor. Rakibini yerden kaldıran veya sopayı rakibinden alan sporcu, puan alıyor.