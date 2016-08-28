Etnospor'da üçüncü gün etkinlikleri başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü ve son gün etkinlikleri başladı.

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının da global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde atlı cirit, atlı okçuluk, gökbörü, atlı akrobasi, şalvar güreşi, aşırtmalı aba güreşi, yağlı güreş, kapışmalı aba güreşi ve hedef okçuluğu müsabakaları gerçekleştirilecek.

Geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri kapsamında mas güreşleri, aşık oyunları, mangala ve diğer çocuk oyunları oynanacak. Organizasyonda kılıç kalkan ve Türk Müziği Topluluğu mehteran gösterileri ile Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri de yapılacak.

Ayrıca eski usule göre gelin gelme toyu ile beşik toyu da düzenlenecek.