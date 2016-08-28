Rosberg'den sezonun 6. zaferi

Formula 1'de sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sini kazanan Mercedes sürücüsü Rosberg, pilotlar klasmanı lideri Hamilton ile arasındaki farkı 9 puana indirdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinde birinciliğe ulaşan Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, sezonun 6. galibiyetini elde etti.

Formula 1 sezonunun 13. mücadelesi, Belçika'nın Francorchamps kasabasındaki 7 bin 4 metrelik pistte, 44 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Nico Rosberg, kalkış anında sorunsuz bir çıkış yaparak yerini korudu.

Mücadeleye ikinci sıradan başlayan Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı pilotu Max Verstappen'in kalkışta yavaş kalmasıyla arkadan atak yapan Ferrari sürücüleri Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel arasında henüz ilk virajda temas yaşandı. Bu temasın ardından iki sürücü de arka sıralara düştü. Ferrari pilotlarının yanı sıra aracının ön kanadı kopan Verstappen de "pit stop" yapmak zorunda kaldı ve yerini kaybetti.

Renault'nun Danimarkalı sürücüsü Kevin Magnussen'in 6. turda bariyerlere çarparak yaptığı kazanın ardından güvenlik aracı piste girdi. Bu sırada birçok sürücünün pit stop yapmasıyla yarışa en arkadan başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton 4'üncü, McLaren-Honda'dan İspanyol Fernando Alonso da 5'inci sıraya kadar yükseldi.

Magnussen'in hasar verdiği bariyerlerin tamir edilmesi için 10. turda kırmızı bayrak sallandı ve yarış durduruldu.

Müsabakanın tekrar başlamasının ardından kalan bölümde rakiplerini arkasında tutmayı başaran Rosberg, 1.44.51.058'lik derecesiyle bu sezon 6'ncı, kariyerinin 20'nci birinciliğine ulaştı.

Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, liderin 14.1 saniye gerisinde ikinci sıranın sahibi oldu.

Son olarak Force India-Mercedes'ten Alman Nico Hulkenberg'i de geçen Hamilton ise motor değişikliği nedeniyle en arkadan başladığı yarışta takım arkadaşı Rosberg'in 27.6 saniye arkasında 3'üncü sırayı aldı.

Bu sonuçla Rosberg, pilotlar klasmanı lideri Hamilton ile arasındaki farkı 9 puana indirdi.

Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si 4 Eylül'de koşulacak.

İLK 10

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Nico Rosberg (Mercedes)

2. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)

5. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

6. Sebastian Vettel (Ferrari)

7. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

8. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

9. Kimi Raikkonen (Ferrari)

10. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 232 puan

2. Nico Rosberg (Almanya): 223

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 151

4. Sebastian Vettel (Almanya): 128

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 124

TAKIMLAR KLASMANI:

1. Mercedes: 455

2. Red Bull: 274

3. Ferrari: 252

4. Force India: 103

5. Williams: 101