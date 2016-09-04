ABD Açık'ta favoriler turladı

Turnuvanın altıncı gününde, tek erkeklerde Murray ve Wawrinka, tek kadınlarda ise Williams kardeşler ve Radwanska dördüncü tura çıktı. ABD'li Serena Williams, 307. kez korttan galip ayrılarak, Martina Navratilova'ya ait rekoru kırdı ve grand slam tarihinde en fazla maç kazanan kadın tenisçi oldu.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın altıncı gününde favori tenisçiler yollarına devam etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 12 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada, altıncı gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, İtalyan rakibi Paolo Lorenzi'yi 6-7, 7-5, 2-6, 3-6'lık setlerle 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka ise, Büyük Britanyalı tenisçi Daniel Evans karşısında çok zorlandığı maçta, 6-4, 3-6, 7-6, 6-7 ve 2-6 sona eren setlerle 3-2 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Rio Olimpiyatları'nda Novak Djokovic'i eleyen ve finale kadar yükselen Arjantinli Juan Martin del Potro, 11 numaralı seribaşı İspanyol David Ferrer'i 7-6, 6-2 ve 6-3 ile 3-0 geçerek formunu sürdürdü.

Altı numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Fransız Nicolas Mahut'u 3-0, dünya sekiz numarası Avusturyalı Dominic Thiem ise İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 3-1 yenerek sürprize izin vermedi.

SERENA WİLLİAMS TARİHE GEÇTİ;



Kadınlarda dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams, İsveçli rakibi Johanna Larsson'u 6-2 ve 6-1'lik skorla 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Bu zaferle Serena Williams, 307. kez korttan galip ayrılarak, Martina Navratilova'ya ait rekoru kırdı ve grand slam tarihinde en fazla maç kazanan kadın tenisçi oldu.

Öte yandan, Serena Williams, tek erkeklerde 307 grand slam galibiyeti bulunan İsviçreli Roger Federer'i de yakaladı.

Dört numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska, Fransız tenisçi Caroline Garcia'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Macar rakibi Timea Babos'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Dünya altı numarası ABD'li Venus Williams ise, Alman rakibi Laura Siegemund'u 2-0'lık skorla rahat geçti.

YEDİNCİ GÜNÜN PROGRAMI&NBSP;



ABD Açık'ın yedinci gününde oynanacak maçlarda, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Büyük Britanyalı Kyle Edmund, 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile Fransız Lucas Pouille karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile Çek Petra Kvitova mücadele edecek.

GÜNÜN SONUÇLARI&NBSP;



Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Tek erkekler

Paolo Lorenzi (İtalya) - Andy Murray (Büyük Britanya): 1-3 (6-7, 7-5, 2-6, 3-6)

Nick Kyrgios (Avustralya) (14) - Illya Marchenko (Ukrayna): (6-4, 4-6, 1-6) (Kyrgios sakatlanıp oyundan çekildi)

Juan Martin del Potro (Arjantin) - David Ferrer (İspanya) (11): 3-0 (7-6, 6-2, 6-3)

Daniel Evans (Büyük Britanya) - Stan Wawrinka (İsviçre) (3): 2-3 (6-4, 3-6, 7-6, 6-7, 2-6)

Dominic Thiem (Avusturya) (8) - Pablo Carreno Busta (İspanya): 3-1 (1-6, 6-4, 6-4, 7-5)

Kei Nishikori (Japonya) (6) - Nicolas Mahut (Fransa): 3-1 (4-6, 6-1, 6-2, 6-2)

Tek kadınlar

Timea Babos (Macaristan) - Simona Halep (Romanya) (5): 1-2 (1-6, 6-2, 4-6)

Serena Williams (ABD) (1) - Joanna Larsson (İsveç): 2-0 (6-2,6-1)

Laura Siegemund (Almanya) - Venus Williams (6): 0-2 (1-6, 2-6)

Carla Suarez Navarro (İspanya) (11) - Elena Vesnina (Rusya) (19): 2-0 (6-4, 6-3)

Agnieszka Radwanska (Polonya) (4) - Caroline Garcia (Fransa): 2-0 (6-2, 6-3)

Karolina Pliskova (Çek Cumhuriyeti) (10) - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (17): 2-0 (6-2, 6-4)