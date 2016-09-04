Eskişehir Rallisi'nde kaza: 1 ölü

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilen 7. Eskişehir Rallisi’nin ikinci gününde yarış otomobilinin çarptığı kişi öldü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, tüm güvenlik önlemleri alınmış olan seyirci alanı yerine yolun karşı tarafında etabı izleyen Sadık Demirkol'un etap başlamadan görevlilerin uyarıları ile bulunduğu noktadan güvenli noktaya alındığını ancak kaza anından hemen önce seyir alanından yine yolun karşısına geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 25 numaralı yarışmacının, söz konusu noktada bir an yol dışına çıkması sonucu üzücü kazanın meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralanan Sadık Demirkol, derhal tüm imkanlar seferber edilerek, hazır bekleyen tam teşekküllü ambulans ile en yakın hastaneye kaldırılmış ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Yaşanan kaza neticesinde kulübümüz tarafından söz konusu etap iptal edilerek yarış sonlandırılmıştır. Demirkol'un vefatından dolayı son derece üzüntü duyduğumuzu bildirir, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."