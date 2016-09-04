Selim Kozan dünya ikincisi oldu

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu Selim Kozan gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi Selim Kozan, Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu.



30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Macon kentinde düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda milli güreşçi Selim Kozan, finalde İranlı Peiman Bioukagha Biabani'ye 3-1 yenilerek dünya ikincisi oldu.



Bu yıl Haziran ayında Romanya'nın Bükreş kentinde yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa İkincisi olan Selim Kozan, Dünya Şampiyonası'nda da ikinci oldu. Bugün 60 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Selim Kozan, ilk maçında ABD'li güreşçi Seth Anthony Gross'u 11-10 skorla geçerek üst tura çıkarken, burada karşılaştığı Belaruslu rakibi Dzianis Maksimau'yu da yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Fransız rakibi Ilman Mukhtarov'u da 7-2 yenen Kozan, yarı finalde Gürcü rakibi Shmagi Todua'yı da 1.30 saniye gibi kısa bir sürede 11-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kozan, finalde karşılaştığı İranlı rakibi Peiman Bioukagha Biabani'ye 3-1 yenilerek dünya ikincisi oldu.