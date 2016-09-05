Kosheleva: 'Hedeflerimize ulaşacağız'

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'nın yeni transferi Tatiana Kosheleva yeni kulübüyle antrenmanlara başladı.

Turuncu-beyazlı kulübe açıklamalarda bulunan Kosheleva, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlk kez farklı bir ülkede oynayacağım için heyecanlıyım. Dünyanın en iyi kulüplerinden birine geldim ve takım arkadaşlarımın hepsi çok yetenekli oyuncular. Burada güzel bir dostluk ortamıyla karşılaştım. Bu sezon bizim için çok yoğun geçecek. Sezon sonunda koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde daha önce 2006-2007 sezonundan bu yana Rusya Birinci Lig takımlarından Dinamo Moskova, Zarechie Odintsovo, Dinamo Kazan ve Dinamo Krasnodar'da forma giyen 1,91 metre boyundaki smaçör, ilk yurt dışı deneyimini Eczacıbaşı VitrA'da yaşayacak.