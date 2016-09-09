Trabzon’dan dev anlaşma

Turkcell'le yapılan işbirliği ile Türkiye'de ilk kez bir kentin plakasını taşıyan numaralar 61CELL'de kullanıldı

Trabzonspor, ilk etapta 100 bin hat satışına ulaşıp, 30-40 milyon TL civarında gelir hedefliyor



Turkcell, 0561 ile başlayıp 61 ile devam eden yeni hattı '61CELL'i Trabzonspor taraftarlarının kullanımına sundu. Yapılan anlaşma ile ilk kez bir kentin plakasını taşıyan numaralar bordo-mavili futbolseverler için kullanıldı. Hattın tanıtımı için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıya Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, futbolcular Mehmet Ekici, Luis Ibanez ve Fabian Castillo katıldı. Trabzon, hat satışında ilk etapta 100 bin rakamına ulaşıp 30 ila 40 milyon TL arasında gelir elde etmeyi hedefliyor. Buna ek olarak 0561 61 61 61 ile başlayan ve yalnızca son numarası değişik olacak az sayıdaki numara açık arttırma ile satılacak. Bordo-mavili kulüp, bu açık arttırmalardan da önemli bir gelir bekliyor.



İKİ FARKLI TARİFE

Turkcell, 61CEL aboneleri için "Fırtına 4GB" ve "Fırtına 8GB" adlı iki ayrı tarife hazırladı. 750 dakika konuşma, 1000 SMS ve 4GB internet paketinden oluşan "Fırtına 4GB" tarifesi 41 liradan, 1000 dakika konuşma, 1000 SMS ve 8GB internet paketinden oluşan "Fırtına 8GB" tarifesi ise 61 liradan satışa sunulacak. Bunun yanı sıra 61CEL 'liler, GollerCepte 1967 Premium aboneliğine sahip olacak. 61CEL 'liler ayrıca 1GB hediyeli BiP, içinde 5GB bulunan Turkcell TV+ ve sınırsız fizy'e de ücretsiz sahip olabilecek. Taraftarlar, 'ÇalarkenDinlet ile de Trabzonspor marşını arayanlara dinletebilecek.



Usta: Gelirimiz 200 milyon TL'yi aşacak

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "İnşallah bu sene gelirimiz 200 milyon lirayı aşarak bir rekor kıracak gibi. Turkcell ile hem 61CELL hem de Akyazı'nın akıllı stat olması yönünde işbirliğimiz var" dedi. Usta, UEFA ile yaptıkları anlaşmaya da değinerek, "Bu sene iyi bir noktaya geldik, daha da iyi olacağız. 100 bin hat satarsak birkaç kaliteli ve iyi oyuncu da alabiliriz" ifadesini kullandı.



Hoca en önde olacaktır!

Başkan Usta, Ersun Yanal'ın Akyazı Stadı'ndan loca aldığını ifade ederek, "Şimdi özel numaralar için açık arttırma olacak. Ersun Hoca da açık arttırmaya katılabilir. Ersun Hoca zaten çok ciddi bir rakam ödeyerek bizden loca da aldı. İnanıyorum ki açık arttırmada da en önde yerini alacaktır" dedi.



Akyazı'nın teknoloji altyapısı Turkcell'den

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 0561'li numaraların mülkiyet hakkının Trabzon'da olduğunu, kendilerinin ise 15 yıllığına işletme hakkını aldıklarını söyledi. Terzioğlu, "Burada gelir paylaşımı esasıyla Trabzonspor'a da katkı sağlayacağız. Ayrıca yeni Akyazı Stadı'nın teknoloji altyapısını en hızlı ve en gelişmiş teknolojilerle donatacağız" ifadelerini kullandı.



İLK NUMARA BAŞKAN'A Kaan Terzioğlu, 61CEL 'in ilk numarasını Başkan Usta'ya takdim etti. Terzioğlu ayrıca futbolculara forma numaraları ile biten 61CEL hatlarını teslim etti.