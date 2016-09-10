Muslu ailesi kızları ile gurur duyuyor

RİO 2016 Paralimpik Oyunları’nda 41 kilo mücadelesinde 104 kilo kaldırıp dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan milli halterci Nazmiye Muslu Muratlı’nın babası İsmail Muslu, kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Konya Meram Belediyesporlu Nazmiye Muslu Muratlı, Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki oyunların halter kategorisinde 41 kiloda podyuma çıktı. Milli halterci, 104 kilogram kaldırarak altın madalya kazanırken, dünya rekorunun da sahibi oldu. Milli sporcu, ayrıca Paralimpik'te üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli sporcunun başarısı Konya'da yaşayan ailesini sevince boğdu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, 'Konya'nın gururu, Türkiye'nin umudu. Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda başarılar dilerim' yazılı masajının bulunduğu afiş önünde açıklama yapan milli haltercinin babası İsmail Muslu, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Kızının çabasının Türkiye'yi dünyaya duyurmak olduğunu belirten baba Muslu, "Kızım olimpiyatlara gitmeden önce Türkiye'ye bu madalyayı getireceğini söyledi. Gaziler, şehitler, demokrasi için mücadele edeceğini belirtti. Kızımın çabası Türkiye'yi dünyaya duyurmaktı. Bunu da gerçekleştirdi. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

'HASTALANDI AMA BAŞARDI'

Yarışmadan sonra internet üzerinden kızı ile görüştüğünü anlatan baba İsmail Muslu, "Çok seviniyor ve çok mutlu. Biz kazanacağını zaten biliyorduk. Orada hava değişiminden dolayı biraz üşütmüş. Buna rağmen zor oldu ama Türkiye için başardı" dedi. Kızının küçük yaşından itibaren ağırlık kaldırmayı sevdiğini de belirten İsmail Muslu, şunları söyledi:

"Kızım küçük yaştan beri ağırlık kaldırmayı çok severdi. Su dolu bidonu kaldırırdı. Evimizin inşaatını yaparken tuğlaları üst katlara çıkaran makaranın ipini çekerdi. O zaman şakayla karışık 'Kızım sen halterci olacaksın. Türkiye'nin gururu olacaksın' diye takılırdık. Şakayla başladık, gerçek oldu. Evde canı sıkılmasın, hobi olsun diye haltere gönderdik. Sonucu güzel oldu. Türkiye için büyük başarılar elde etti. Bu duruma gelmesinde annesinin de emeği çok oldu. Bir ara kendisi halteri bırakmak istedi, annesi ise teşvik etti ve devam etmesini sağladı."