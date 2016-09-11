ABD'de 20 yıl sonra bir Alman şampiyon

Tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenen Alman Angelique Kerber, ABD Açık'taki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 mağlup eden Alman Angelique Kerber, şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin New York kentindeki Arthur Ashe kortunda oynanan turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Kerber ile 10 numaralı seribaşı Pliskova karşı karşıya geldi.

İki saat 7 dakika süren maçı 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Kerber, ABD Açık'taki ilk, Avustralya Açık'ın ardından bu yıl ikinci Grand Slam zaferine imza attı.

Angelique Kerber, kariyerinde 22 Grand Slam zaferi bulunan Steffi Graf'ın (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) ardından bu organizasyonda mutlu sona ulaşan ilk Alman tenisçi unvanını kazandı.

Turnuvaya 2 numaralı seribaşı olarak katılan 28 yaşındaki Kerber, ABD'li Serena Williams'ın yarı finalde Pliskova'ya elenmesinden sonra kadınlarda dünya 1 numarasının yeni sahibi olmuştu.

Çek tenisçi Karolina Pliskova ise ilk kez bir Grand Slam finalinde mücadele etti.