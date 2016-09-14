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Alman hakemlerden Osmanlı Stadı'na tam not

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 18:54
Alman hakemlerden Osmanlı Stadı'na tam not
Alman hakemlerden Osmanlı Stadı'na tam not

Osmanlıspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde, gruplardaki ilk maçını yarın Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla oynayacak.

ve Zürih ile L Grubu'nda yer alan başkent ekibinin, yarın sahasında oynayacağı Steaua Bükreş maçını Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek.

Osmanlı Stadı'nda son çalışmasını yapan Alman hakemler, önce stadı gezdi, ardından da 40 dakika süren bir çalışma yaptılar. Stadyuma hayran kaldıklarını belirten Alman hakemler, yarın akşamki atmosferi merakla beklediklerini dile getirerek, "Mükemmel bir stat olmuş" dediler.



Osmanlı Stadyumu'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmada Welz'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Stefan Lupp'un dördüncü hakem olacağı maçta, Robert Hartmann ve Marco Fritz ise ilave yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecek.

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