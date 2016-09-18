İlki başardılar tarihe geçtiler

Son Avrupa şampiyonu unvanlı milliler, 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda altın madalya alarak, oyunlar tarihinde Türkiye’ye takım sporlarında ilk şampiyonluğu hediye etti

Türkiye, golbolda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya alarak bir ilke imza atan Golbol Erkek Milli Takımı'nın ardından, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan Golbol Kadın Milli Takımı da tarihe geçmeyi başardı. Litvanya'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde altın madalya alan Türkiye, hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde, takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu Golbol Kadın Milli Takımı ile kazandı.





KILIÇ HEP YANIMIZDAYDI

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin, "Olimpiyatlarda takım sporlarında bir şampiyonluk gelecekse bu bizim federasyonumuzdan gelir demiştim, öyle de oldu" dedi ve şöyle devam etti:

"Burada Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüzün desteği, emeği çok büyük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız, müsabakayı başından sonuna kadar izledi. Maçın ardından kızlarımızı tek tek tebrik etti."





GOL MAKİNASI SEVDA

Milli Takımımız Sümeyye Özcan, Buket Atalay, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Sevda Altunoluk ve Neşe Mercan'dan oluşuyor. Takımın golcüsü Sevda Altunoluk 6 maçta tam 34 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.