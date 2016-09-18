Rio'da herkesi üzen ölüm

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda yol bisikleti kategorisinde yarışan İranlı Bahman Golbarnezhad, geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdi.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda yol bisikleti yarışı sırasında kaza geçiren 48 yaşındaki İranlı sporcu Bahman Golbarnezhad, hayatını kaybetti.

Uluslararası Paralimpik Komitesinden (IPC) yapılan açıklamada, kaza sonrası acil tedavi uygulanan İranlı bisikletçinin, Rio Hastanesine götürüldüğü bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Bahman Golbarnezhad'ın, yarış sırasında dik bir tepeden inerken kazaya karıştığı kaydedildi.

İranlı bisikletçi, daha önce Londra Paralimpik Oyunları'nda da yarışmış ancak madalya kazanamamıştı.