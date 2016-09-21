İtalya'da olimpiyat adaylığı krize dönüştü

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Roma'nın 2024 yılındaki yaz olimpiyatları adaylığına onay vermezken, İtalya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, 'hayır' demek için bir gerekçe olmadığını söyledi.

Ülkede bir süredir siyasi tartışmaların ana gündem maddesi olan Roma'nın 2024 olimpiyatlarını düzenlemeye aday olup olmama tartışması, bugün büyük krize dönüştü.

Olimpiyat oyunlarının ülke üzerinde maddi külfeti arttıracağı gerekçesiyle bugüne kadar adaylığa karşı duran ve bu görüşünü Roma'da geçen haziran ayında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçildikten sonra da koruyan başkan Raggi, hükümet, Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) ve İtalyan spor kamuoyunun isteğine rağmen adaylığa yeşil ışık yakmadı.

Belediye başkanı Raggi, bugün düzenlediği basın toplantısında, Romalıların ve İtalyanların, halen 1960 Olimpiyat Oyunları'ndan, 1990 Dünya Kupası'ndan kalan borçları ödemekte olduğunu ifade ederek, "Biz en başından beri bu konudaki fikrimizi değiştirmedik. Roma'nın geleceğini ipotek altına alamayız. Bu olimpiyatlar, biz Romalılar için yeni bir borç yükü demek. Bunu yapmaya niyetimiz yok. Bu nedenle, 2024 Olimpiyat Oyunları'na evet demek sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Raggi, Romalıların yüzde 70'inin olimpiyat adaylığını desteklemediğini savunurken, bu durumun kenti ve ülkeyi belirsizliğe götüreceğini kaydetti.

RAGGİ İLE MALAGO ARASINDA POLEMİK

Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) sunulacak olimpiyat adaylığı dosyasındaki önemli kriterlerden olan aday kentin yerel yönetiminin onay ve destek vermesi hususunu görüşmek için bugüne sözleşen iki kilit isim; CONI Başkanı Malago ile Belediye Başkanı Raggi, planlandığı şekilde bir araya gelemedi.

Malago başkanlığındaki olimpiyat komitesi heyeti, kendilerine verilen randevu saatinde belediye sarayında bir süre bekledikten sonra başkan Raggi'nin gelmemesi üzerine, "Kimse 35 dakika bekletilmez." diyerek, görüşme yapmadan belediyeden ayrıldı.

Raggi'nin adaylığa açıkça "hayır" dediği basın toplantısında, bu konuya ilişkin bir soru üzerine, "Ben girerken, onlar çıkmayı tercih etmiş." demesine Malago düzenlediği basın toplantısında, "Raggi'den daha fazla saygı ve dikkat görmeyi hak ediyorduk." diyerek yanıt verdi.

Olimpiyat adaylığı hususuna da değinen Malago, kendilerinin siyasi bakımdan tarafsız olduklarının altını çizerek, "Olimpiyatları yapmak istemiyorlar. Neden? Oyunlara 'hayır' demek için esaslı bir gerekçeleri yok. Referandum yapmak istemiyorlar çünkü onlar da adaylığa desteğin arttığı anketleri biliyorlar." ifadelerini kullandı.

2024 için daha önce adaylığı gündeme gelen Almanya'nın Hamburg, ABD'nin Boston kentlerinin, Raggi'nin söylediğinin aksine resmen aday olmadan çekildiklerini anımsatan Malago, "Oysaki biz, aday olduk ve dünya genelinde adaylığımızı duyuracak çalışmalar yaptık. İki yıldır dünyanın güvenini kazanmaya yönelik çalışmalarımızdan sonra bu durum uluslararası güvenilirliğimizi azaltacak." diye konuştu.

Roma Belediyesinin desteği olmadan adaylığa devam etmenin mümkün olup olmayacağı sorusu üzerine Giovanni Malago, belediye meclisinden resmi bir hayır yazısı olmadığı sürece adaylığı devam ettirebileceklerini ancak, aday kentin yerel yönetiminden destek olmadan IOC yönetiminin adaylıklarına şüpheyle bakacağını söyledi.

Raggi-Malago görüşmemesinin gerçekleşmemesi ve Raggi'nin 'hayır' demesinin ardından, Roma için adaylık macerasının bittiği ya da adaylığın ağır yara aldığı şeklinde yorumlar yapıldı.

2020'DEN SONRA 2024 ADAYLIĞI DA KADÜK OLMA YOLUNDA

Yaz olimpiyat oyunlarını ilk kez 1960 yılında düzenleyen ve tarihinde ikinci kez bu büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak için son yıllarda adaylığını gündeme getiren Roma, 2020'nin ardından bu sefer de 2024 adaylığından feragat etmek üzere.

Ocak 2012'de dönemin teknokrat Başbakanı Mario Monti'nin 'ülkedeki ekonomik kriz daha da derinleşir' kaygısıyla onay vermemesinin ardından 2020 adaylığından vazgeçen İtalya, gözünü 2024'e çevirmişti.

Eylül 2015'te IOC'ye 2024 için resmen başvurarak, dünya genelinde "Roma 2024'ü istiyoruz" diye kampanya başlatan İtalya bu uğurda, İstanbul ve Tokyo'nun yarıştığı 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentin belli olduğu 2013 yılındaki oylamada, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın, Avrupa'da yapılma olasılığı artacağı düşüncesiyle Tokyo'ya destek vermişti.