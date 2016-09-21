Protestocu sporcuya ölüm tehditi!

ABD'de siyahi vatandaşlara uygulanan muameleyi, karşılaşma öncesinde ulusal marşlarda ayağa kalkmayarak protesto eden Amerikan futbolu oyuncusu Kaepernick, ölüm tehditleri aldığını açıkladı

ABD'de siyahi vatandaşlara uygulandığını iddia ettiği ırkçı yaklaşımı protesto etmek amacıyla takımının maçları öncesinde ülkesinin ulusal marşında ayağa kalkmayan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

ABD basınına konuşan Kaepernick, takımı San Francisco 49ers'ın maçları öncesine çalınan milli marşlarda dizlerinin üstüne çökerek yaptığı protestoyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de polisler tarafından siyahi vatandaşlara ırkçı muamele yapıldığını söyleyen Kaepernick, bu durumların yaşanmaması adına yeni önlemler alınana kadar söz konusu protestosunu sürdüreceğini vurguladı.

Oklahoma eyaletinde Terence Crutcher adlı ABD'li siyahi vatandaşın, silahsız olmasına rağmen polis tarafından vurularak öldürüldüğünü hatırlatan Kaepernick, "Bu olay, ülkede yaşananları göstermek adına harika bir örnek. Vatandaşı öldüren emniyet yetkililerine şu an ne olduğunu merak ediyorum. Bir insanı vurarak öldürdüler ve hiç bir şey yokmuş gibi yollarına devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Protestosu nedeniyle çok sayıda tehdit aldığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Sanırım, ancak bana bir şey olursa haklı olduğum anlaşılacak. Bu gayet net ve açık." şeklinde konuştu.

Kaepernick, yaklaşık iki haftadır takımının maçları öncesinde çalınan ulusal marşlarda ayağa kalkmıyor. ABD'li oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada, "Siyahlara ve renkli insanlara baskı kuran bir ülkenin bayrağı altında saygı duruşuna durmayacağım." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD'nin merkezi güney bölgesinde yer alan Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaşanan olayda, aracının önünde elleri havada bekleyen 40 yaşındaki Crutcher adlı vatandaş, polisler tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın video kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.