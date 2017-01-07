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, 2017'ye şampiyonlukla başladı

AA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 22:39
Djokovic, 2017'ye şampiyonlukla başladı
Djokovic, 2017'ye şampiyonlukla başladı

Sırp tenisçi, Katar ExxonMobil Açık Tenis Turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Murray'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı

Katar ExxonMobil Açık Tenis Turnuvası'nda Novak , finalde Andy Murray'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen organizasyonun finalinde, dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray ile klasmanın 2. sırasında yer alan Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Djokovic, 2 saat 54 dakika süren ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek 2017'deki ilk şampiyonluğuna imza attı.

Andy Murray'nin 28 maçlık galibiyet serisine son veren Djokovic, bu organizasyondan 2. kez zaferle ayrıldı.

Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, 36. kez karşılaştığı Andy Murray önünde 25. galibiyetini elde etti.

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