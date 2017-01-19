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İpek Soylu Avustralya Açık'a veda etti

AA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 11:22
İpek Soylu Avustralya Açık'a veda etti
İpek Soylu Avustralya Açık'a veda etti

Ana tablo ilk maçında rakiplerine 2-1 mağlup olan İpek Soylu-Maria Irigoyen çifti turnuvaya veda etti.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çift kadınlar müsabakalarında milli tenisçi İpek Soylu ve partneri Arjantinli Maria Irigoyen, Çek Barbora Krejcikova ve Kazak Galina Voskoboeva çiftine 2-1 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde devam eden turnuvanın çift kadınlar ana tablo ilk tur maçında Soylu-Irigoyen ile Krejcikova-Voskoboeva çiftleri karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden Soylu-Irigoyen ikilisi, ikinci seti 6-4 kazanarak eşitliği yakaladı. Soylu-Irigoyen çifti, üçüncü seti yine aynı skorla 6-4 kaybederek maçtan 2-1 yenik ayrılıp turnuvaya veda etti.

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