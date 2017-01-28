Avustralya Açık'ta şampiyon Serena Williams

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde ablası Venus Williams'ı 2-0 mağlup eden ABD'li Serena Williams, şampiyon oldu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams, kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı ablası Venus karşılaştı.

Daha önce birbirleriyle yaptıkları 27 maçın 16'sını kazanan Serena Williams, müsabakaya da hızlı başlayarak Venus'un servisini kırdı ve 1-0 öne geçti.

Servisleri oyuna sokmakta zorluk yaşayan Serena'nın hatalarından faydalanan Venus, oyunu eşitleyerek skoru 3-3'e getirdi. Avustralya Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Serena Williams, kortun paraleline gönderdiği sert "forehand" vuruşlarıyla oyunun kontrolünü ele alarak Venus'un servisini 7. oyunda bir kez daha kırdı ve ilk seti 6-4 aldı.

İkinci sette taraflar, birbirlerinin servis oyununu kırmakta zorlandı. Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunmasına rağmen sadece Avustralya Açık'ta kupası bulunmayan Venus, 3. oyunda 40-0 geriye düşmesine rağmen sert ve isabetli servislerinin yardımıyla üst üste 6 puan aldı ve 2-1 öne geçerek maçtan kopmadı.

Bu sezon Avustralya-Açık'ta finale kadar set bile kaybetmeyen Serena Williams, 7. oyunda Venus'un servisini bir kez daha kırarak 4-3 öne geçti. Skor avantajını koruyan Serena, 1 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından ikinci seti de 6-4 alarak şampiyonluğa ulaştı.

SERENA YENİDEN 1 NUMARA

Bu şampiyonlukla Serena Williams, kariyerindeki 23. grand slam şampiyonluğuna ulaşarak eski yıldız Alman tenisçi Steffi Graf'i geçti ve modern tenis tarihinde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde etti.

Ayrıca Williams, uzun bir aranın ardından Alman Angelique Kerber'i geçerek yeniden dünya 1 numarası oldu.