Nadal-Federer finali saat kaçta, hangi kanalda?

Teniste Nadal ve Federer arasında dev bir final oynanacak. Avustralya Açık'ta tek erkekler finali Nadal ve Federer'in müthiş mücadelesine sahne olacak. İkili arasındaki karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanala dair bilgiler haberimizde...

Avustralya Açık tek erkekler finalinde tarihi bir karşılaşma oynanacak. Tenisin 'ekselansları' Roger Federer ile bir diğer efsane raket; Rafael Nadal karşı karşıya gelecek.

Erkekler dünya sıralamasında ilk 3 sıranın sahibi olan; Murray, Djokovic ve Raonic'in erken vedalarının ardından sahnenin sahibi olan 'eski kurtlar' 2009'dan bu yana bu turnuvada finalde karşılaşmıyorlardı. Avustralya Açık tek erkekler finalinde kozlarını paylaşacak olan Nadal ve Federer'in bu son mücadelesinde galip gelen ise 3-2 ile Nadal olmuştu.

Nadal ve Federer arasındaki karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak ve Eurosports 1'den canlı yayınlanacak.