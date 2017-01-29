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  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.1.2017 11:09
Nadal-Federer finali saat kaçta, hangi kanalda?
Nadal-Federer finali saat kaçta, hangi kanalda?

te ve arasında dev bir oynanacak. Avustralya Açık'ta tek erkekler finali Nadal ve Federer'in müthiş mücadelesine sahne olacak. İkili arasındaki karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanala dair bilgiler haberimizde...

Avustralya Açık tek erkekler inde tarihi bir karşılaşma oynanacak. in 'ekselansları' Roger ile bir diğer efsane raket; Rafael karşı karşıya gelecek.

Erkekler dünya sıralamasında ilk 3 sıranın sahibi olan; Murray, Djokovic ve Raonic'in erken vedalarının ardından sahnenin sahibi olan 'eski kurtlar' 2009'dan bu yana bu turnuvada finalde karşılaşmıyorlardı. Avustralya Açık tek erkekler finalinde kozlarını paylaşacak olan Nadal ve Federer'in bu son mücadelesinde galip gelen ise 3-2 ile Nadal olmuştu.

Nadal ve Federer arasındaki karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak ve Eurosports 1'den canlı yayınlanacak.

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