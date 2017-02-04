Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı tie-break setinde yıktı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.
Fenerbahçe bu sonuçla 11. galibiyetini alırken, Eczacıbaşı VitrA 4. kez salondan yenik ayrıldı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Koeheleva, Ceylan Arısan (Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Güler, Ognjenovic, Simge Aköz, Hande Baladin)
Fenerbahçe: Ezgi Dilik, Kim, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Tomkom, Bahar Guidetti)
Setler: 21-25, 25-18, 20-25, 25-23, 14-16
Süre: 125 dakika (27, 26, 27, 27, 18)