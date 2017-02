THY ile çalışmak benim için onur

THY’nin yeni reklam yüzü Morgan Freeman, “THY alanında öncü bir profil. Keyifli bir deneyimdi. Böyle bir şirketle çalışmak benim için büyük onur” dedi

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman ile çektiği yeni reklam filmi Super Bowl'un devre arası reklam kuşağında izleyicilerin karşısına çıktı. Filmde Freeman, THY uçağının içinde ikram edilen çay ile birlikte kurumun "Widen your World" mottosuna vurgu yaparak izleyenleri dünyaya keşfetmeyi davet etti. İnternet bağlantısı olan THY uçuşlarında da canlı yayınlanan maçın öncesi ve sonrası yorumlarında stüdyolarda THY reklamları döndü.



FREEMAN: BEN DE LİSANSLI PİLOTUM

Freeman THY uçağının içinde çekilen görüntüleri eşliğinde kurumun 'Widen your World' mottosuna vurgu yaptı. Ünlü yıldız, "Lisanslı bir pilot olarak uçmaya özel bir merakım var. Bu nedenle bu projenin içerisinde olmak benim için son derece keyifli bir deneyim oldu. THY, alanında öncü bir profil. Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur" dedi.



120 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Filmin çekimleri Los Angeles'ta tamamlandı. 10 saat süren çekimlerde 101 kişi görev aldı. Birçok uluslararası medya aracı üzerinden 4 kıtada, 16 TV kanalında aynı anda yayına alınması planlanan film, THY'nin faaliyet gösterdiği 120 ülkede gösterimde olacak. THY, ABD'deki bilinilirliği arttırmak için geçen yılki Super Bowl'da sponsoru olduğu Batman vs Superman filminin oyuncuları Ben Affleck ve Jesse Eisenberg'ün yer aldıkları iki reklam filmi ile yer almıştı.