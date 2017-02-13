Bakan Kılıç, milli snowboardcu Aydan'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Türkiye'ye tarihindeki ilk EYOF madalyasını kazandıran Aydan Karakulak'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) snowboard kızlar büyük slalom finalinde bronz madalya kazanan Aydan Karakulak'ı kutladı.

Bakan Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında, Aydan Karakulak'ın Türkiye'ye tarihindeki ilk EYOF madalyasını kazandırdığına dikkati çekti.

Dün açılışı gerçekleştirilen EYOF'ta bugün Türkiye'nin kış sporları açısından "tarihi bir an" yaşandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Aydan Karakulak kardeşimiz, snowboard paralel büyük slalomda tarihi bir başarıya imza atarak bronz madalyayı ülkemize kazandırdı. Ben şahsım ve milletimiz adına genç sporcumuzu tebrik ediyor, spor kariyerinde daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Aydan Karakulak'ın kazandığı madalyanın, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde gelecek diğer madalyaların da habercisi olacağı düşüncesiyle tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."?