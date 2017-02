Ölen babasının arkasından yazdığı mektup duygulandırdı

Güney Afrikalı rugby yıldızının vefatının ardından oğlunun yazdığı mektup okuyanları duygulandırdı.

Güney Afrikalı rugby sporcusu Joost van der Westhuizen'in vefatının ardından oğlunun yazdığı mektup okuyanları duygulandırdı.

45 yaşındaki eski sporcu yaklaşık 6 yıldır Motor Nöron Hastalığı ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz hafta hastalığa yenik düşen Westhuizen düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Arkasında ise oğlu Jordan'ın yazdığı mektup kaldı...

'SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'

Jordan babasına yazdığı mektupta, "Her şey için teşekkür ederim baba. En çok da elinden gelenin en iyisini yaptığın için. Sen dünyanın en iyi rugby oyuncususun. Ben de senin gibi bir sporcu olmak istiyorum. Çok çalışmam gerektiğini söylemiştin. Seni her zaman her şeyden çok seveceğim" ifadelerini kullandı.

'LÜTFEN TANRI'YA SÖYLER MİSİN...'

Ufak Jordan mektubunu taraftarı oldukları Liverpool'a ayırarak, "Baba, lütfen Tanrı'ya söyler misin Liverpool şampiyon olsun? Aslan yalnız yürümeyeceksin. Seni çok seviyorum" sözleri ile bitirdi.

2011 yılında hastalığa yakalandığı açıklanan Westhuizen Güney Afrika'nın en iyi rugby oyuncuları arasında gösteriliyordu.

