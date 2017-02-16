Kızlar kayaklı koşu sürat yarışlarında madalyalar dağıtıldı

Kızlar kayaklı koşu sürat yarışlarında Türkiye'yi temsil eden sporcular ilk turda elendi. Altın madalyayı Rus sporcu Kucheva kazandı.

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kızlar kayaklı koşu sürat yarışlarında Türkiye'yi temsil eden sporcular ilk turda elendi.

Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 46 sporcunun mücadele ettiği yarışta Türk sporculardan Ayşenur Duman 34, Melike Aslan 43, Songül Yardımcı 44, Fatma Koçer ise 46. sırada yer alıp ilk turda elenerek final maçlarına katılamadı.

Final yarışlarında ise altın madalyayı 2.32.25'lik derecesiyle Rus sporcu Elena Kucheva kazandı. Kucheva'nın ardından 2.35.57'lik dereceyle Çek sporcu Zuzana Holikova gümüş, 2.36.11'le Finlandiyalı Jasmin Kahara ise bronz madalya aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, yarışmanın ardından düzenlenen törenle verildi.

Yarışları, ilçedeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da ilgiyle izledi.