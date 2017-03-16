Cumhurbaşkanı’ndan ‘Şampiyon’a: gururumuzsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu milli karateci Eray Şamdan'a ülkemize yaşattığı gurur için teşekkür etti. Erdoğan kabulde, Şamdan'ın gençlerde 5 yıl üst üste Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçtiğini söyleyerek başarılarının devamını diledi. Eray Şamdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak için çok çalışacağını ve hedefinin 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya almak olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu olan Eray Şamdan'ı, uluslararası müsabakalardaki başarısı için tebrik etti.



Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli sporcularla da bir araya gelip, fotoğraf çektirdi.