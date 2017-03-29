Türk atletizminde deprem!

IAAF, Elvan Abeylegesse’nin 2007'deki Dünya ikinciliğini ve Pekin Olimpiyatları’ndaki 2 gümüş madalyasını geri aldı. Gamze Bulut'un 2011'den bu yana bütün dereceleri iptal edildi. Bulut 2020 Mayıs'a kadar atletizmden men edildi

Milli atlet Elvan Abbeylegesse 2007 Dünya Şampiyonası'nda verdiği örnekte dopinge rastlandığı için IAFF'den ceza aldı. Abeylegesse'nin 2007 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede aldığı gümüş madalya ile 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 5 bin ve 10 metrelerde kazandığı 2 gümüş madalya geri alındı. Sporcuya 2015 Eylül ayından başlatılarak 2 yıl men cezası verildi.

Öte yandan 2012 Olimpiyat Şampiyonu Gamze Bulut'un 2011'den bu yana elde ettiği dereceleri biyolojik pasaportundaki tutarsızlıkları öne sürülerek iptal edildi. IAAF ayrıca, Gamze Bulut'a 2020 yılının mayıs ayına kadar men cezası verdi.

GAMZE BULUT

ELVAN ABEYLEGESSE