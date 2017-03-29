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Türk inde deprem!

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 14:32
Türk atletizminde deprem!
Türk atletizminde deprem!

IAAF, ’nin 2007'deki Dünya ikinciliğini ve Pekin Olimpiyatları’ndaki 2 gümüş madalyasını geri aldı. 'un 2011'den bu yana bütün dereceleri iptal edildi. Bulut 2020 Mayıs'a kadar den men edildi

Milli atlet Elvan Abbeylegesse 2007 Dünya Şampiyonası'nda verdiği örnekte dopinge rastlandığı için IAFF'den ceza aldı. Abeylegesse'nin 2007 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede aldığı gümüş madalya ile 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 5 bin ve 10 metrelerde kazandığı 2 gümüş madalya geri alındı. Sporcuya 2015 Eylül ayından başlatılarak 2 yıl men cezası verildi.

Öte yandan 2012 Olimpiyat Şampiyonu 'un 2011'den bu yana elde ettiği dereceleri biyolojik pasaportundaki tutarsızlıkları öne sürülerek iptal edildi. IAAF ayrıca, Gamze Bulut'a 2020 yılının mayıs ayına kadar men cezası verdi.

GAMZE BULUT

ELVAN ABEYLEGESSE

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