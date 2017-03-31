İstanbul’un yeni yıldızları

Erkeklerde dünya 5.’si Raonic’in yanı sıra Marcos Baghdatis İstanbul Open’da raket sallayacak. İstanbul Cup’ın bu seneki yıldızı ise Dünya 10 numarası Elina Svitolina

Türkiye'nin tenisteki en önemli organizasyonları olan TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve TEB PNP Paribas İstanbul Open Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Turnuvaların iki yıldızı ise Milos Raonic ile Elina Svitolina olacak. Tek erkeklerde dünya 5.'si Kanadalı Raonic'in yanı sıra 50. sırada yer alan Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis de tenisseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Bayanlarda ise Kanadalı raket Eugenie Bouchard ile WTA'da 27'nci sırada yer alan Macar tenisinin yeni umudu 23 yaşındaki Timea Babos da turnuvaya renk katacak.



TÜRKİYE'DEN DE 10 TENİSÇİ KORTA ÇIKACAK

İki turnuvada Çağla Büyükakçay, Marsel İlhan ve İpek Soylu başta olmak üzere 5 erkek, 5 kadın olmak üzere toplam 10 Türk sporcu yer alacak. TFB Başkanı Durmuş, "Hedefimiz Türkiye'yi tenis merkezi haline getirmek. Bunun için sadece para, tesis yetmez. Özellikle Bakanımız Sayın Kılıç'ın verdiği destek ve yetkiyle çalışan bir ekibimiz var" dedi. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise, "Tenis, bizi başka bir dünyaya götüren spor dalı. Sponsorlar için rüya gibi işler olur. Bizim için de geçen sene rüya gibi geçti. Çağla Büyükakçay geçen sezon turnuvayı kazandı. Bu sene de elimizden geldiğince daha alt katmanlara, sokağa yayılabilmesi için bir sürü şey yapacağız" ifadesini kullandı.



KANADA'NIN GURURU

1990 doğumlu Milos Raonic'in kariyerinde 8 tekler şampiyonluğu var. Geçen yıl Wimbledon'da Roger Federer'i beş setlik müthiş maçta yenerek finale çıkıp kariyerinin en büyük başarısına ulaşan Kanadalı yıldız, finalde ev sahibi Andy Murray'e kaybetmişti. 2017'de oynadığı maçlarda 10 galibiyet, iki de yenilgi alan 26 yaşındaki sporcu sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta çeyrek finalde Rafael Nadal'a kaybetti. Raonic, Mayıs 2015'te ATP sıralamasında 4 numaraya yükselme başarısını göstermişti.



ELİNA SVİTOLİNA

Ukraynalı raket 2017'de iki tane WTA turnuvası kazandı.



OGÜN ŞAHİNOĞLU