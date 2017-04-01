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, ’yi bu sezon ilk defa yendi

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 18:31 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 18:45
Galatasaray, Fenerbahçe’yi bu sezon ilk defa yendi
Galatasaray, Fenerbahçe’yi bu sezon ilk defa yendi

, ile bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kadın basketbol maçında aldığı galibiyetle sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başardı.

, 2016-2017 sezonunda ile futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 11. derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü. Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73 yenerek bu sezonki sarı-lacivertlilere karşı ilk galibiyetini almış oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda oynan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



FUTBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

ERKEK BASKETBOL
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 87-103
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 92-74
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 85-80
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79

KADIN BASKETBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55
Galatasaray - Fenerbahçe: 89-73

ERKEK VOLEYBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3

KADIN VOLEYBOL
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1

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