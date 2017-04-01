Galatasaray, Fenerbahçe’yi bu sezon ilk defa yendi

Galatasaray, Fenerbahçe ile bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kadın basketbol maçında aldığı galibiyetle sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol branşlarında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 11. derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü. Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73 yenerek bu sezonki sarı-lacivertlilere karşı ilk galibiyetini almış oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda oynan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
FUTBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
ERKEK BASKETBOL
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 87-103
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 92-74
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 85-80
Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79
KADIN BASKETBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55
Galatasaray - Fenerbahçe: 89-73
ERKEK VOLEYBOL
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3
KADIN VOLEYBOL
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1