Türkiye marka oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
, Samsun'da düzenlenecek olan 23. İşitme Engellileri Olimpiyat Oyunları'na rekor düzeyde katılım beklediklerini söyledi. Medya Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Bakan Kılıç, "Organizasyonlar ve müsabakalar için kullanılacak toplam 39 tesisin tamamına yakını hazır durumda. Bu Deaflympics Olimpiyat Oyunları şu ana kadar 17 farklı ülkede düzenlendi. Samsun Deaflympics 2017 ön kayıt başvuranlarına göre oyunlar tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olmaya şu anda aday. Olimpiyatlar için Türk İşaret Dili ve Uluslararası İşaret Dili eğitimlerimiz bütün hızıyla devam etmektedir"
şeklinde konuştu.
İLK OLİMPİYAT KÖYÜNÜ DE KURUYORUZ
Olimpiyat
Köyü uygulamasının ilk kez bu turnuvada hayata geçeceğini vurgulayan Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Burada 2 bini aşkın sporcumuzun yerleştirilmesi olacak. Sadece olimpiyat oyunlarının tesislerinin yapımının maliyeti toplamda baktığımızda 450 milyon Türk lirasını aşan bir maliyettir"
ifadesini kullandı.
Bakan Kılıç, 18-30 Temmuz'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın tanıtım toplantısında konuştu.
SAMSUN TANINACAK
Bakan
Kılıç, "Şu anda kurulacak basın merkeziyle beraber doğal olarak Samsun yapılacak çalışmalarla tanıtım ve uluslararası camiada bilinirlik açısından öne çıkacaktır. Türkiye prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda bir marka ülke haline geldi. Her organizasyona talip değiliz ve olmayacağız"
şeklinde konuştu.
Bakan Kılıç, olimpiyatlar için hazırlanan tesisleri basın mensupları ile gezerken, çalışmalar hakkında bilgi verdi